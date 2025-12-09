Gómez Domingo recoge el primer premio que pone en valor la cultura berciana

Publicado por M. Carro /E. Friera Ponferrada Creado: Actualizado:

El Castillo de los Templarios Ponferrada ha sido el escenario del I Premio Don del Sil que concede Diario de León como apuesta por la cultura de la comarca del Bierzo y con motivo del 120 aniversario de cabecera de este periódico.

El evento, presentado por el periodista de La 8 Bierzo Miguel Ángel Blanco, ha contado con la presencia de la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri, el director de Diario de León, Joaquín S. Torné y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, así como otros alcaldes de municipios bercianos, otras autoridades, empresarios y personalidades de la sociedad de la comarca.

Con los acordes del Dúo Ronam, formado por Lucía Iglesias y Karine Vardanian, la sala acogió este galardón que ensalza los valores de esta tierra y pone en valor la cultura y las bellas artes del Bierzo.

Esta primera edición del premio Diario de León cuenta con el apoyo de la Fundación Abanca, del Ayuntamiento de Ponferrada, de Embutidos Pajariel y la Bodega del Abad.

Como novedad, en esta primera entrega del premio que ensalza la cultura berciana y la apuesta de este periódico por la comarca, los asistentes pudieron ver, a través de un código QR, un video del pintor de Teruel afincando en el Bierzo, en el que muestra su orgullo por este reconocimiento y habla de su trayectoria en la que la luz de Bierzo ha jugado un papel muy importante. En el video muestra su agradecimiento por protagonizar el premio y además hace un repaso por la vinculación que tiene con este periódico

Un emocionado Luis Gómez Domingo recibió de manos Adriana Ulibarri y Mar Sancho una obra del escultor Juan Carlos Uriarte con un texto de Victoriano Crémer.

«Normalmente, no tengo problema para hablar en público, pero está situación no es normal para mí, ya que no he tenido un premio en toda mi vida, y me llegan ahora, cuando tengo ochenta años. Pero pensándolo bien quizás sea este el momento oportuno, ahora, a estas alturas, en las que ya queda poco o nada de la vanidad humana. Así no se me nublara la vista», destacó el artista que se denomina «berciano de adopción» y que confiesa que no está acostumbrado a recibir galardones.

Durante su intervención, recordó su vinculación con este periódico. «Estuve vinculado a él como colaborador habitual durante veinticinco años, primero ilustrando las páginas del Bierzo y después ilustrando El Filandón, prestigioso suplemento semanal. Fueron unos años en los que aprendí mucho, como persona y como artista. Felices años que si tuviera que definir me bastarían dos palabras: excitantes y gratificantes, y claro, estas palabras traen otra como consecuencia otra: inolvidables». Además, hizo un repaso por infancia en Teruel, «en una familia humilde y cristiana, una familia numerosa, éramos once hermanos. Mi madre me decía a menudo: hijo mío, tú piensa en los demás, no pienses solo en ti, piensa siempre en los demás. Y mi padre se lamentaba y decía: si cada persona de este mundo se preocupara de arreglar el metro cuadrado que le rodea, tendríamos un mundo mejor, mucho mejor».

Luis Gómez Domingo, que ahora se encuentra inmerso en una nueva exposición que verá la luz en el mes de abril en el Museo del Bierzo, recibe este I Premio Don del Sil por su capacidad artística, su altruismo y su alto compromiso social en general y, en particular, con la comarca berciana.

El nombre del premio hace referencia a ese «don» como talento y por la importancia que tiene el Sil en el Bierzo y a la cultura como elemento vertebrador.