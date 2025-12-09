«El Bierzo es una tierra fértil por su río Sil y también por su cultura»

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Con un discurso de eminente tono poético, la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, cerró el turno de intervenciones y destacó la trayectoria del artista galardonado, Luis Gómez Domingo, y la «fertilidad» cultural de un Bierzo íntimamente ligado a su río Sil. El mismo río que da nombre a este premio y que «refleja el paisaje y las montañas» de una tierra en la que «cada gota sabe a castañas en otoño, a cerezas en primavera, a uva mencía». Una tierra que «sabe a nosotros mismos» y en la que «hay mucha competencia cutural».

Por eso, Mar Sancho consideró especialmente relevante que Gómez Domingo, el berciano de adopción que pinta el Bierzo como pocos, haya sido el primer nombre elegido. «Nuestras vidas son los ríos y los ríos son nuestras vidas».

La de ayer fue una tarde nublada, de lluvia incesante en Ponferrada y esto le sirvió a la viceconsejera para hacer gala, nuevamente, de la poesía y, en contraposición, le dijo al artista: «Tus ojos permanecen claros como el río Sil y de esa manera seguirán pintando» y después le felicitó en nombre del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

Después de citar a Enrique Gil y Carrasco, a Antonio Pereira y a Martín Sarmiento, entre otros exponentes ilustres de la esfera cultural berciana, Mar Sancho centró el discurso en la labor que este periódico realiza en favor de la cultura. En un momento en el que en el periodismo parecen primar los teletipos de agencias, subrayó que «Diario de León es, posiblemente, el medio de comunicación que más páginas dedica al ámbito cultural. Y eso es de agradecer, porque así sabremos quiénes somos y de dónde venimos», afirmó.

La viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León —que llegó acompañada de la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri, y del delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego- terminó con una frase tan directa como descriptiva: «El Bierzo es ua tierra fértil por el Sil y por su Cultura».