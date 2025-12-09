«Luis Gómez Domingo condensa el alma pictórica de esta tierra»

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, habló de la identidad del Bierzo y la ligó íntimamente a la pintura del premiado. «Luis Gómez Domingo condensa el alma pictórica del Bierzo. Los bercianos nacemos donde queremos o nos quieren, aunque sea en tierras aragonesas, para fundirnos con el aire, con el éter, con las montañas, con las sensaciones, los paisajes y las esencias» de esta tierra, dijo.

«Tu pintura es un legado que nos recuerda hasta qué punto nuestra identidad depende de lo que nos rodea. Y me parece esta una gran enseñanza para todas las generaciones futuras de artistas, que busquen en lo nuestro una nueva forma de reinterpretar lo que somos y de proponer otras formas de ser en el futuro», aplaudió con palabras un regidor convencido de que «las administraciones públicas tenemos que poner lo que está de nuestra parte para fomentar el conocimiento de los creadores locales». De ahí la importancia de este premio pensando por Diario de León, al que el alcalde colocó dentro de una «conjunción de cuatro protagonistas imprescindibles de nuestra cultura». «Felicito a Diario de León por «esta iniciativa tan necesaria, que viene a reparar olvidos; porque a veces no tenemos tiempo para recordar a quienes han contribuido a crear una sociedad mejor, más próspera y más culta», afirmó.

Además de a Gómez Domingo y a este periódico, Morala incluyó en esa conjunción de imprescindibles al escultor Juan Carlos Uriarte, por «la concreción de la forma que ha dado a este premio físicamente», simbolizando «los valores que el Diario trata de poner de manifiesto y que yo comparto». El alcalde también citó a Crémer: «El arte es el contrapunto del caos en el que viven nuestras sociedades actuales, buscando algún tipo de orden natural que cuesta tanto encontrar y que en las manifestaciones artísticas tenemos tan a mano».