Además de recordar los casi 120 años de historia y vinculación de Diario de León con el Bierzo, su director, Joaquín S. Torné, recordó a Manuel Carlos Cachafeiro, periodista, artista y apasionado de la cultura que sin estar, estuvo. «Durante mucho tiempo, Manuel Carlos Cachafeiro y yo mismo debatimos sobre la posibilidad de alumbrar un premio específico para el Bierzo y para la cultura. Ha llegado este momento y, por desgracia, él no está ya entre nosotros. En todo caso, este galardón lleva su vitola», aseguró Torné en la introducción de un discurso que no pasó por alto algo tan necesario como la ilusión. De ahí mismo ha nacido este Premio Don del Sil, de la ilusión conservada de «aquel primer diario que pusimos en la calle» un 3 de febrero de hace 119 años.

«El Bierzo ha sido siempre una tierra de creación, un referente cultural. De sus pueblos han salido protagonistas de las siete bellas artes. De la escultura, de la arquitectura, de la pintura, la música, la danza, la literatura o el cine», subrayó el director de Diario de León.

«Don del Sil nace con el objetivo de reconocer los enormes valores que atesoran, en estas bellas artes, los nuestros en esta hermosa comarca», añadió Joaquín S. Torné antes de agradecer a los asistentes, a quienes respaldan este premio (Ayuntamiento de Ponferrada, Fundación Abanca, Embutidos Pajariel y Bodega del Abad), al jurado y al premiado, del que destacó su compromiso con la sociedad berciana, su cultura y la formación de los jóvenes; y al que pidió un favor: «Que pinte para el Bierzo un futuro esplendoroso, en el que todo sea color». Terminó pidiendo una calle para él. «Ahí lo dejo».