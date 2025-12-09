Un foro de encuentro del arte y la cultura berciana

El pintor afincado en el Bierzo Luis Gómez Domingo ha estado arropado por más de un centenar de personas en este reconocimiento de Diario de León que se ha celebrado, este martes, en el Castillo de los Templarios de Ponferrada. Y es que nadie se quiso perder este homenaje al artista que ha contado con la presencia de autoridades y representantes de la política, la empresa y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Las nuevas tecnologías también han tenido protagonismo en este foro de encuentro del arte y la cultura berciana. Así, mediante un código QR, pudieron conocer de cerca a este artista que desde la década de los años setenta está en la comarca desarrollando su faceta pictórica en la que el paisaje berciano juega un papel importante.
La música, como representación artística, también ha formado parte de esta velada con unas piezas del dúo que interpretaron sonidos tan reconocibles como la banda sonora de la película Leyendas de Pasión.
Una velada en la que Luis Gómez Domingo, no acostumbrado a premios según confiesa él, pudo sentir el calor de la comarca pese a la niebla, la lluvia y a las gélidas temperaturas.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.
Asistentes a la gala de entrega del galardón. L. DE LA MATA
Las imágenes del primer Premio Don del Sil.