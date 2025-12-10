Ponferrada celebra el Día de los Derechos de los Animales con cerca de 100 adopciones anuales

Iván Alonso, en el centro, en el punto de información en el Mercado de Abastos de PonferradaL. DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada

El Mercado de Abastos de Ponferrada acoge la iniciativa “Tu compromiso, su bienestar” del Ayuntamiento de Ponferrada, a través de la Concejalía de Salubridad y Protección Animal, que dirige Iván Alonso, para concienciar sobre la adopción y la tenencia responsable de los animales en el Día de los Derechos de los Animales que se conmemora hoy 10 de diciembre.

Alonso explicó que ya se han recaudado 350 kilos de pienso para gatos, una de las principales demandas de las protectoras, y que a través de esta campaña se hace hincapié en que los animales “no son ningún juguete y son seres vivos”.

En la actualidad, el albergue canino de Ponferrada cuenta con una veintena de animales de todo tipo de raza y tamaño, que “son aptos para cualquier tipo de casa y de familia”. En este sentido, el edil remarcó que en una sola jornada, y en colaboración con la Asociación Peludines sin Suerte, hubo 18 adopciones y al año ronda el centenar. No obstante, aprovechó la ocasión para denunciar actitudes “incívicas”, como el abandono de una camada en el Plantío, aunque están “a buen recaudo”.

Se trata de una jornada informativa y educacional dedicada a la protección animal y la importancia de la adopción, que tiene como objetivo sensibilizar y concienciar a la población sobre la grave situación que se vive en España respecto al abandono animal, así como informar sobre las ventajas que supone tener un animal de compañía, pero también las responsabilidades económicas y afectivas que conlleva, además de explicar en qué consiste el método.

En cuanto a la campaña CER (captura, esterilización y retorno), se han castrado unos 300 ejemplares y, además, se han instalado seis comederos en diferentes zonas de la ciudad, a los que se sumarán otros cuatro próximamente.

"Piensito para el peludito"

Por otro lado, se ha puesto en marcha la campaña “Piensito para el peludito” con cuatro puntos de recogida: Ayuntamiento de Ponferrada, Policía Municipal, Biblioteca Municipal y el AMPA del Colegio Navaliegos, con el objetivo de batir el récord y acercarse a los 1.000 kilos de pienso, preferiblemente para gatos.