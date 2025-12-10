Diario de León

Ponferrada insta a la Diputación a actuar urgentemente en el acceso a Peñalba de Santiago

A día de hoy, el único acceso a se realiza por el Alto de la Cruz, un puerto de montaña que sufre fuertes inclemencias meteorológicas

Vecinos limpiando la carretera de Peñalba

El Ayuntamiento de Ponferrada insta a la Diputación de León a actuar urgentemente en el acceso a Peñalba de Santiago. De hecho, las últimas noticias que constatan que los vecinos están accediendo a la carretera LE-5238 afectada por el derrumbe de la montaña para limpiar la zona, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, expresa su profunda preocupación por la situación y el riesgo que esta circunstancia supone para sus habitantes.

Por este motivo, el consistorio ponferradino ha remitido un requerimiento formal a la Diputación de León, como administración titular de la vía, en el que solicita que, si la carretera está cortada y la circulación y los trabajos en la misma son considerados peligrosos, se adopten de manera inmediata las medidas necesarias para impedir el paso, instalando barreras físicas y la señalización pertinente, a fin de proteger la integridad de los vecinos.

En caso contrario, si la Diputación entiende que la vía es transitable y no reviste peligro, el Ayuntamiento exige la inminente retirada de los escombros y la restauración del acceso a Peñalba para permitir que tanto residentes, visitantes como los servicios de emergencias puedan llegar con normalidad a uno de los Pueblos Más Bonitos de España.

Cabe recordar que en esto momentos, el único acceso a Peñalba de Santiago se realiza por el Alto de la Cruz, un puerto de montaña que sufre fuertes inclemencias meteorológicas.

