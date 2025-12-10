Roban el grupo electrógeno del pico La Aquiana

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada ha informado del robo del grupo electrógeno que alimenta el sistema de baterías que da servicio de internet a varios pueblos de La Tebaida desde el pico La Aquiana. La antena se queda, así, sin este sistema de seguridad que refuerza el servicio en caso de emergencia.

"Sustituir esta instalación de emergencia, que se activa cuando no hay sol o la nieve cubre las placas solares, supone un alto coste", explican desde la Concejalía.