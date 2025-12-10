El Ayuntamiento de Ponferrada renueva los parques infantiles

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Medio Ambiente, Transporte y Movilidad de Ponferrada, Carlos Fernández, ha detallado las últimas renovaciones en zonas de juegos infantiles del municipio. Estas mejoras se enmarcan en el plan de actuación que abarca cerca de 140 áreas. La brigada municipal ha ejecutado la renovación y el mantenimiento de las instalaciones situadas en la Plaza del Diamante (calle El Carbón, El Temple-Flores del Sil) y en la calle Vista Alegre, en La Placa.