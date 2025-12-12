Tvitec felicita la Navidad con las luces de Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada y su iluminación navideña se muestran de la mano de la empresa Tvitec, que en su newsletter de felicitación tradicional promociona las novedosas luces de la ciudad e invita a todos sus destinatarios a visitarla. La newsletter, además del mensaje navideño de la empresa, incluye un microvídeo promocional —obra de David Guerra— con un recorrido por algunos de los espacios iluminados, especialmente el Castillo de los Templarios, que con la luz adquiere un aspecto aún más mágico. Este mensaje navideño, con Ponferrada como protagonista, ha sido recibido por los clientes de la empresa vidriera, entre los que se encuentran ejecutivos de las principales constructoras, fachadistas e ingenierías, así como relevantes estudios de arquitectura y profesionales relacionados con la edificación y la transformación del vidrio. La newsletter mensual de Tvitec llega a más de 10.000 destinatarios, no solo de España, sino también de numerosos países europeos, además de Estados Unidos y Canadá, y se edita en una versión en español y otra en inglés. Tvitec continúa apostando por el desarrollo de la comarca más allá de su propia actividad industrial.