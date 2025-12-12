El Consejo Comarcal aprueba adjudicar 555.724 euros en subvenciones a 50 juntas vecinales del Bierzo
La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a la propuesta de resolución para el Lote II del Plan, destinado a financiar obras de mejora y equipamiento en pedanías de toda la comarca
La Junta de Gobierno del Consejo Comarcal del Bierzo ha aprobado, el 12 de diciembre, la propuesta de resolución para la adjudicación del Lote II del Plan de Juntas Vecinales 2024-2025. Esta decisión supone una inversión de 555.723,93 euros para la ejecución de 50 proyectos presentados por otras tantas Juntas Vecinales.
Esta línea de subvenciones, convocada el pasado 6 de junio y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) nº 111 de 12 de junio de 2025, tiene como objetivo financiar actuaciones de mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios en los núcleos de población rurales. Las solicitudes fueron analizadas técnicamente por el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) del Consejo Comarcal, que emitió el correspondiente informe favorable.
La inversión total valorada de los proyectos subvencionados asciende a 602.880,05 euros, con un aportación por parte del Consejo de 555.724 euros. Las actuaciones aprobadas son muy variadas y responden a las necesidades específicas de cada localidad: Obras de urbanización y pavimentación, con mejora de calles, caminos, plazas y aparcamientos en localidades como Espanillo (Arganza), Villagroy (Corullón), Valdelaloba (Toreno) o Villasumil (Valle de Ancares); equipamientos públicos, con acondicionamiento de casas del pueblo, salas multiusos, áreas recreativas y espacios públicos en lugares como Castropodame, Fabero, Otero de Naraguantes o Balouta (Valle de Ancares); infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento, con construcción y acondicionamiento de fuentes, depósitos de agua para incendios, redes de abastecimiento y canalizaciones en pueblos como Langre (Berlanga), Pumarín (Balboa), Campo del Agua (Villafranca) o Villaviciosa de San Miguel (Folgoso); suministro de maquinaria y herramientas, con adquisición de desbrozadoras, grupos de soldar, compresores, cestas elevadoras y otro equipamiento para el mantenimiento municipal en entidades como Balboa, San Facundo (Torre del Bierzo) o Matavenero-Poibueno (Torre del Bierzo); y conservación del patrimonio y mejora de elementos singulares, con restauración de molinos (Tejedo del Sil), fraguas (Villavieja, Priaranza), hornos (Cabañas de la Dornilla, Cubillos del Sil) o fachadas (Salentinos, Páramo del Sil).
Plazos para las Juntas Vecinales beneficiarias
Una vez aprobada la propuesta, en los próximos días se producirá la notificación oficial a las juntas vecinales, en la que se informa de varias obligaciones: Deberán comunicar al SAM la fecha de inicio de las obras para la visita técnica preceptiva; tendrán que recoger y colocar en la obra el cartel identificativo de la subvención; el plazo máximo para ejecutar las actuaciones finaliza el 3 de julio de 2026; y la justificación de la subvención deberá presentarse antes del 17 de julio de 2026, incluyendo la documentación requerida (facturas, fotografías, certificados bancarios, etc.).