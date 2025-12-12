El Consejo Comarcal aprueba adjudicar 555.724 euros en subvenciones a 50 juntas vecinales del Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno del Consejo Comarcal del Bierzo ha aprobado, el 12 de diciembre, la propuesta de resolución para la adjudicación del Lote II del Plan de Juntas Vecinales 2024-2025. Esta decisión supone una inversión de 555.723,93 euros para la ejecución de 50 proyectos presentados por otras tantas Juntas Vecinales.

Esta línea de subvenciones, convocada el pasado 6 de junio y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) nº 111 de 12 de junio de 2025, tiene como objetivo financiar actuaciones de mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios en los núcleos de población rurales. Las solicitudes fueron analizadas técnicamente por el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) del Consejo Comarcal, que emitió el correspondiente informe favorable.

La inversión total valorada de los proyectos subvencionados asciende a 602.880,05 euros, con un aportación por parte del Consejo de 555.724 euros. Las actuaciones aprobadas son muy variadas y responden a las necesidades específicas de cada localidad: Obras de urbanización y pavimentación, con mejora de calles, caminos, plazas y aparcamientos en localidades como Espanillo (Arganza), Villagroy (Corullón), Valdelaloba (Toreno) o Villasumil (Valle de Ancares); equipamientos públicos, con acondicionamiento de casas del pueblo, salas multiusos, áreas recreativas y espacios públicos en lugares como Castropodame, Fabero, Otero de Naraguantes o Balouta (Valle de Ancares); infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento, con construcción y acondicionamiento de fuentes, depósitos de agua para incendios, redes de abastecimiento y canalizaciones en pueblos como Langre (Berlanga), Pumarín (Balboa), Campo del Agua (Villafranca) o Villaviciosa de San Miguel (Folgoso); suministro de maquinaria y herramientas, con adquisición de desbrozadoras, grupos de soldar, compresores, cestas elevadoras y otro equipamiento para el mantenimiento municipal en entidades como Balboa, San Facundo (Torre del Bierzo) o Matavenero-Poibueno (Torre del Bierzo); y conservación del patrimonio y mejora de elementos singulares, con restauración de molinos (Tejedo del Sil), fraguas (Villavieja, Priaranza), hornos (Cabañas de la Dornilla, Cubillos del Sil) o fachadas (Salentinos, Páramo del Sil).

Plazos para las Juntas Vecinales beneficiarias

Una vez aprobada la propuesta, en los próximos días se producirá la notificación oficial a las juntas vecinales, en la que se informa de varias obligaciones: Deberán comunicar al SAM la fecha de inicio de las obras para la visita técnica preceptiva; tendrán que recoger y colocar en la obra el cartel identificativo de la subvención; el plazo máximo para ejecutar las actuaciones finaliza el 3 de julio de 2026; y la justificación de la subvención deberá presentarse antes del 17 de julio de 2026, incluyendo la documentación requerida (facturas, fotografías, certificados bancarios, etc.).