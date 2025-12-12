Vox Ponferrada indica que el equipo de Gobierno debe “sentarse a negociar”

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada han ofrecido hoy su balance anual y, con contundencia, el edil Gerardo González remarcó que “tienen que sentarse a negociar y ceder” para poder realizar las obras, como en el caso del proyecto de reparación de las piscinas climatizadas Lidia Valentín.

Del mismo modo, Gerardo González detalló la situación de los grandes contratos —limpieza, servicio de autobús y la ORA—, ahora prorrogados, y destacó que “pusieron sus ideas”. “El contrato de la limpieza acaba en agosto y siguen sin trabajar en el nuevo pliego, y no se hace de la noche a la mañana”, puntualizó el concejal. Además, según la concejala Patricia González, Vox aboga por eliminar el servicio de la ORA, cuyo contrato termina en el mes de marzo.

Por su parte, Patricia González considera que el equipo de Gobierno, formado por PP y Coalición por el Bierzo, tiene que dejar de “malgastar el dinero en bailes y chiringuitos”, y remarcó que “nunca vamos a aprobar nada que no sea en beneficio de la ciudad”. “Que dejen de malgastar el dinero en chiringuitos festivos cuando tienen el proyecto de soledad no deseada sin presupuesto”, enfatizó.

La concejala asegura que “hay pueblos de primera y de segunda, en función de quién sea el pedáneo”.

A juicio de Vox, en Ponferrada “hay un empeoramiento de la circulación” debido mayoritariamente a los baches y a la mala organización de las obras.

Asimismo, criticaron la iluminación navideña, que califican de “excesiva y de auténtico despilfarro”, puntualizó Gerardo González.