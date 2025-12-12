El día 21 abre sus puertas el Belén de Villaverde de la Abadía, una tradición que ilumina la Navidad desde 1986

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Desde su apertura en 1986, el Belén de Villaverde de la Abadía ha sido un punto de encuentro y tradición en el Bierzo. Se trata de uno de los más autóctonos de la comarca, ya que incluye recreaciones de algunos de los monumentos más emblemáticos como Las Médulas, el castillo de Ponferrada o el Castrelín de Paluezas. Este nacimiento está instalado en una pequeña nave de la antigua huerta parroquial, muy cerca de la iglesia.

Todo comenzó hace 38 años, cuando los vecinos de la asociación Pez Abadiense, de Villaverde, ayudados por el párroco local, Leonardo Fernández, presentaron por primera vez el Belén. Al año siguiente se dio un toque de vida al nacimiento, incorporando figuras en movimiento y agua corriente. Desde aquel momento y hasta la actualidad, la asociación ha innovado cada edición con algún elemento que ha enriquecido el Belén de forma considerable.

En esta ocasión el montaje abrirá sus puertas a partir del domingo 21 de diciembre, y podrá ser visitado todos los sábados, domingos y festivos hasta el próximo 6 de enero, en horario de 16.00 a 20.00 horas.

El nacimiento presenta una variedad de escenas que incluyen el portal de belén, un castillo con los reyes, una sinagoga, el palacio del gobernador, un taller de San José, una noria, una zapatería, un palomar, la Anunciación a los pastores, una reproducción de las Médulas y un sinfín de figuras todas ellas muy especiales.