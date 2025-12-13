Ponferrada no registra ningún delito de odio de personas con discapacidad

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Conservatorio Cristóbal Halffter de Ponferrada fue ayer el escenario de un acto destinado a visibilizar, condenar y prevenir los delitos de odio dirigidos contra personas con discapacidad, una de las formas de discriminación más silenciadas y, al mismo tiempo, más dañinas y dolorosas. La actividad, organizada por la Unidad de Participación Ciudadana de la Comisaría de Ponferrada, reunió familias, asociaciones del Bierzo, entidades del ámbito de la discapacidad, miembros de la comunidad educativa y representantes institucionales.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, participó en el encuentro y subrayó la necesidad de «unir voces para proteger la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad», destacando que la celebración de actos como este «demuestra que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están vigilantes, trabajando y comprometidas con la detección, la denuncia y el acompañamiento cercano de las víctimas».

Durante su intervención, el subdelegado recordó los datos recogidos en el Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio del Ministerio del Interior. Según dicho informe, en 2024 no se registraron en la provincia de León delitos de odio relacionados con la discapacidad, aunque sí se presentó una denuncia por discriminación generacional que fue esclarecida.

Por ello, el subdelegado señaló que «en 2023 los casos de delitos de odio fueron más numerosos», lo que evidencia, por un lado, que estos comportamientos existen y dañan profundamente y, por otro, que el descenso de 2024 refleja «el impacto positivo de la sensibilización, la prevención y el trabajo policial».

El acto abordó además las consecuencias de estos delitos, especialmente en menores y en entornos escolares, donde pueden manifestarse en forma de acoso, humillaciones o agresiones que, en ocasiones, se difunden a través de redes sociales, amplificando el daño emocional.

Por su parte, la Policía Nacional recordó que, cuando estas conductas están motivadas por la discapacidad, constituyen un delito tipificado en el Código Penal, que contempla agravantes específicas.

El subdelegado del Gobierno destacó asimismo el compromiso del Gobierno de España con la mejora de la protección frente a los delitos de odio y con la coordinación institucional. En este sentido, valoró la reciente especialización de fiscales en delitos de odio contra personas con discapacidad como «un avance importante hacia una justicia más sensible, cercana y eficaz».

Alaiz Moretón agradeció el trabajo de la Policía Nacional y de todas las entidades participantes, y animó a seguir denunciando cualquier conducta discriminatoria. «Las víctimas no están solas. Cuando la sociedad se une y actúa, la realidad mejora», concluyó.

Por otro lado, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, destacó que este acto ha servido para «levantar una voz clara y unánime contra los delitos de odio y, en particular, contra aquellos que se dirigen a uno de los colectivos más vulnerables y valiosos de nuestra sociedad: las personas con discapacidad».

La música, eje simbólico del acto, sirvió como hilo conductor para promover valores como el respeto, la convivencia y la diversidad. A través de intervenciones, testimonios y material divulgativo, se puso en valor el papel fundamental de la sociedad, las familias, los centros educativos y las instituciones en la construcción de entornos inclusivos, seguros y profundamente humanos.