El Museo del Bierzo acoge una veintena de cuadros de Lolo Serrantes con el mar como protagonista

El Museo del Bierzo de Ponferrada acoge la muestra “Entre la mar y El Bierzo”, del artista Lolo Serrantes, compuesta por 25 obras que se podrá visitar hasta el 15 de marzo. La inauguración celebrada esta mañana contó con la presencia del alcalde de Ponferrada, Marco Morala; el director de los Museos, Francisco Javier García Bueso; y el pintor Luis Gómez Domingo, maestro de Serrantes.

Se trata de una obra “a camino entre los dos sitios, en referencia al Bierzo y Asturias”, según la definió el propio Lolo Serrantes, quien explicó que sus lienzos, vinculados a su viviencia en Asturias, están realizados con óleo, acrílico y acuarela.

“El acto que más me llena en el desempeño de la Alcaldía es participar en los eventos culturales de la ciudad”, señaló Morala, quien recordó la trayectoria del artista y destacó su capacidad para plasmar en sus obras “un auténtico placer para los sentidos”. “Al acercarnos a estas obras sentimos y olemos el mar, que nos envuelve en toda su inmensidad. Nos permite traer un pedacito de ese mar asturiano a El Bierzo”, añadió el regidor ponferradino

Por su parte, el pintor Luis Gómez Domingo expresó su “profunda satisfacción por ver esta obra tan potente y variada” de uno de sus alumnos y destacó que “alguien haya podido sacar algo de mis clases”. Además, consideró que, si continúa explorando el lenguaje de la textura, “conseguirá una pintura mucho más rica”.

Finalmente, García Bueso subrayó la importancia de los museos en la ciudad “como puertas abiertas a la creación de todos nuestros artistas”, algo que —según recordó— quedó patente en la recién clausurada exposición de la pintora Gemma Pérez, que recibió cerca de 7.000 visitas.

Lolo Serrantes junto a uno de sus trabajosL. DE LA MATA