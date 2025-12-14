Carracedelo acoge una jornada sobre innovación del chopo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La sede de Productos de Calidad de El Bierzo, en Carracedelo, acoge este martes, 16 de diciembre, una jornada titulada «Innovación aplicada a la populicultura, digitalización y modelos de gestión», organizada por Cesefor con la colaboración del Ayuntamiento de Carracedelo.

Este encuentro técnico, que se celebrará en horario de 9.00 a 16.00 horas, tiene como objetivo impartir una serie de conocimientos que contribuyan a la sostenibilidad, eficiencia y modernización del sector forestal. La jornada, de carácter gratuito y dirigida a profesionales técnicos, gestores forestales, empresas del sector e investigadores, pretende además servir como espacio de reflexión, aprendizaje y colaboración para adaptar soluciones tecnológicas al contexto real del medio rural de Castilla y León.

Entre los contenidos del curso destacan aspectos como los clones de chopo para la plantación, la gestión técnica actual de las choperas, los modelos de gestión agrupada, la rentabilidad y su combinación con la actividad agraria, así como una sesión práctica con demostraciones de poda y formación en seguridad y salud en las choperas.

Asimismo, la jornada reforzará la iniciativa de agrupación municipal de populicultores recientemente anunciada, que permitirá recuperar para la producción de chopo áreas de minifundio con baja intensidad de gestión, aportando valor añadido al territorio.

Las inscripciones se pueden realizar de forma electrónica a través del Portal Forestal de Castilla y León hasta mañana lunes, día 15 de diciembre. Esta actividad, confinanciada con Fondos Feader, forma parte de un total de siete que imparten investigadores y técnicos de Cesefor.