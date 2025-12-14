Feria del Asociacionismo en Camponaraya

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Más de una veintena de expositores se dieron cita en la XIX Feria del Asociacionismo del Bierzo, celebrada ayer en Camponaraya.

Este encuentro, ya consolidado dentro de la programación ferial de la localidad, sirvió como punto de reunión para las asociaciones bercianas.

A lo largo de la jornada se desarrollaron diversos talleres, entre ellos manualidades navideñas para niños, un taller de lenguaje de signos y otro sobre cuidados básicos de los caballos. Además, se celebró un concurso de dulces navideños y una charla centrada en el Bierzo rural.