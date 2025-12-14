Sancedo abre en Cueto un circuito de ocio familiar

El Ayuntamiento de Sancedo suma y sigue. El alcalde, el socialista Marcos Álvarez, con la ayuda de la Junta de Castilla y León ha logrado sacar adelante un proyecto novedoso de asentamiento de población, de creación de empleo y de atractivo turístico y de ocio familiar y deportivo. Mañana lunes inaugurarán un singular y a la vez único en España circuito de actividades de ocio en el medio natural, en la zona periurbana del pueblo de Cueto, a 8 kilómetros de Ponferrada que ayuda a generar vida en el pueblo y que repercute positivamente en el centro social-bar de Cueto. El circuito nuevo es de casi dos kilómetrtos de distancia y está preparado para el uso de bicicletas, con certificación internacional y con todo lo necesario para ampliar en el Bierzo la oferta de actividades deportivas de nivel o de base familiar.

Como precedentes de la iniciativa en Cueto, el Ayuntamiento de Sancedo lleva unos siete años con otro proyecto de construcción de sendas especializadas de BTT y senderismo en otra de las pedanías del municipio, en Ocero. Y los resultados han sido muy buenos en cuanto a que ha logrado atraer visitantes y que el pueblo de Ocero no pierda población. Ahora, esta iniciativa se complementa con la de Cueto, donde ya se ha logrado licitar el bar-centro social del pueblo con alta participación de autónomos interesados. El adjudicatario se ha comprometido a abrir el bar social a las nueve de la mañana y ampliar empleo con concina, con servicio de restauración.

Todo esto ha hecho que la Junta de Castilla y León respaldase esta iniciativa de sendas por el encinar y otras prefabricadas para saltos con 105.000 euros. Mañana lunes estará la directora general de la Vivienda, María Pardo, en la inauguración de estas instalaciones, que cuentan con el asesoramiento de una autoridad internacional en este tipo de sendas e instalaciones de bicicleta.

El alcalde de Sancedo presentó un proyecto muy completo para Cuesto, que ahora cobra vida.