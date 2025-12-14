Marco Morala rinde homenaje a Cachafeiro con el belén del zaguán del Ayuntamiento

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El zaguán del Ayuntamiento de Ponferrada ha abierto su tradicional belén navideño y este año lo hace de una forma especial, en homenaje a Manuel C. Cachafeiro, delegado de Diario de León en El Bierzo, fallecido el pasado mes de mayo.

«Un recuerdo, como no puede ser de otra manera, a Manuel C. Cachafeiro», así comenzó el alcalde, Marco Morala, el acto de inauguración, recordando a «Cacha», quien en las pasadas navidades llenó el zaguán municipal con su belén napolitano, que «con tanto cariño colocó».

«Manuel nos dejó de una manera injusta y a una edad muy temprana hace unos meses. Quiero dedicarle no solo el recuerdo, sino también el belén de este año a él y a su memoria. Fue un hombre bueno, un gran periodista y un artista que transpiraba por todos sus poros un amor hacia todo lo que tenía que ver con la Navidad y ese belén napolitano», destacó el regidor.

Morala recordó también la faceta artística de Cachafeiro, que le llevó a construir con «sus propias manos» el belén napolitano durante varios años. Asimismo, remarcó que este belén «monumental» ya puede visitarse y ensalzó el trabajo realizado por Al Detalle Eventos, calificándolo como «una auténtica obra de arte». «Creo que va a ser un belén que resulte del agrado de todos los ponferradinos, de todos los bercianos y de quienes nos visiten durante estas fechas», añadió.

Por su parte, Yolanda Álvarez, de Al Detalle, agradeció la confianza depositada y que ha supuesto «un reto especial para nosotros», ya que se ubica en «la casa de todos los ponferradinos».

«El belén es un símbolo muy tradicional, pero lo hemos enmarcado en una escena contemporánea en la que hemos jugado con la luz, las formas orgánicas y esa iluminación que evoca unión y vida», explicó.

Marco Morala, el concejal Carlos Cortina, la concejala Lidia Coca y al Detalle inauguraron ayer el belén instalado en el zaguán del Ayuntamiento de Ponferrada.