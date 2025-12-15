El comercio local afronta la campaña de Navidad con «buenas expectativas»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El comercio de proximidad de Ponferrada encara la campaña de Navidad con ilusión y confianza. Por ello, las asociaciones de comerciantes de la ciudad se afanan estos días en ultimar actividades y campañas para dar un empuje al comercio local de cara a las fiestas. «Esperamos que sea una campaña de Navidad bastante buena, porque el año está siendo flojo para el sector», explicó Felipe Álvarez, de la Asociación de Comerciantes Templarium de Ponferrada, quien confía en que estas fechas supongan un impulso decisivo para la actividad económica de la ciudad.

En este sentido, animó a vecinos y visitantes a apostar por el comercio de calle, al que definió como el auténtico «pulmón comercial» de Ponferrada, y destacó la importancia de seguir luchando para mantener vivo el tejido comercial local y avanzar hacia una mejora que se consolide también en 2026.

En la misma línea se expresó Iván Rodríguez, presidente de la asociación de comerciantes El Centro Mola, quien aseguró que el comercio de proximidad afronta la campaña con grandes expectativas, tomando como referencia la pasada Navidad, que batió récords de ventas y visitantes del último lustro. «Creemos que en esta campaña se conjugan muchos elementos para que volvamos a ser referencia del comercio comarcal», señaló, destacando factores como la calidad de las firmas y productos, el trato personalizado, el cuidado de los detalles y servicios tan valorados como un empaquetado elegante y diferenciador, que en muchas ocasiones resulta tan especial como el propio regalo.

Rodríguez subrayó además el esfuerzo del comercio local por embellecer escaparates y establecimientos, creando un ambiente cálido y atractivo que invita a disfrutar de la ciudad y a consumir en ella. Desde El Centro Mola, explicó, se ha preparado un programa de actividades que se desarrollará del 13 de diciembre al 5 de enero, con el objetivo de premiar la fidelidad de los clientes y reforzar el papel del comercio de proximidad como referente comarcal.

Aprovechó la ocasión para poner en valor el apoyo del Ayuntamiento, destacando la decoración e iluminación navideña de la ciudad, «elegante, armónica y diferente». «Ponferrada ofrece momentos únicos rodeados de su gente, su historia, su gastronomía y su comercio. Ponferrada brilla, pero brilla con vosotros, con su Navidad, sus gentes y su comercio», concluyó.