«Se intenta potenciar el patrimonio de Ponferrada con la iluminación"

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Con este programa que habéis diseñado, ¿qué espíritu navideño se desea transmitir desde el Ayuntamiento en estas fiestas?

La ilusión de recuperar esa niñez y esa infancia que todos llevamos dentro y, sobre todo, el espíritu y la alegría de todos los niños de Ponferrada. Además, muchas de las actividades están pensadas para los niños y para revivir ese espíritu de infancia y esos recuerdos que tenemos todos. También para reunirnos todos los vecinos de Ponferrada en torno a las celebraciones, a una mesa y a los actos que convoca el Ayuntamiento, para hacer que la Navidad sea un momento de unión y de fraternidad.

¿Cuáles serían las principales novedades?

Tenemos un proyecto que comenzó hace tres años y que continúa. Seguimos con el proyecto de iluminación de toda la ciudad y, más especialmente, en el casco antiguo. Se ha intentado mejorar en toda la ciudad. También hay muchas actividades en la calle: música, deportes… Del mismo modo, el Teatro Bergidum agrupa gran cantidad de propuestas. Todos los grupos musicales, orquestas y demás colaboran, y eso es de agradecer.

Con estas propuestas, ¿se ha intentado llegar a todas las zonas de la ciudad?

Todo es imposible, pero sí hay que decir que se intenta potenciar una zona. En todas las ciudades se hace de esta forma: se potencia más una zona y lo que hemos querido es poner en valor nuestro patrimonio cultural. El casco antiguo es un polo de unión y de atracción para que todos los ciudadanos de Ponferrada, la gente del Bierzo y todas las personas que vengan se reúnan en torno a una zona. Se intenta potenciar el patrimonio con la iluminación; es un maridaje perfecto y, respetando absolutamente nuestro patrimonio, lo potenciamos de esta forma.

Este año, lo más nuevo de las luces es…

La principal novedad de este año ha sido completar la ladera del castillo, terminar en el Puente García Ojeda con la Vía Láctea y, además, el espectáculo de luz y sonido que tiene lugar en la calle Gil y Carrasco, en el Paseo de las Estrellas. Todo esto, unido a la Plaza del Ayuntamiento, el paseo hacia la calle del Reloj y la Plaza de la Encina, va completando el proyecto que teníamos para estos cuatro años de iluminación, que esperamos culminar el año que viene.

Ahora que ya llevamos varios días desde el encendido, ¿están gustando las luces en la calle?

Las reacciones son buenas. Acude muchísima gente a verlo. En el Puente de la Constitución estaba abarrotado. También hemos cortado el tráfico en el Puente García Ojeda. Creo que el respaldo es bueno y seguimos defendiendo que es una inversión, no un gasto, y que este equipo de Gobierno lo ve de esta manera. Creemos que es una promoción de la ciudad en todos los sentidos. También es un movimiento económico, porque si hay gente en la calle, favorece el comercio y la hostelería.

¿Hay colaboración con las asociaciones para el diseño del programa de fiestas?

Se está en contacto con todas las asociaciones y todos los que han querido participar en la programación oficial están. Además, otras asociaciones de comercio han hecho sus actividades, como Templarium, el Centro Mola o La Avenida de la Puebla. Quiero hacer hincapié en que las asociaciones vecinales y las pedanías están haciendo un esfuerzo: están colaborando y participando, y han decorado sus barrios, sus pueblos y sus zonas para embellecer y contribuir al embellecimiento de la ciudad. Está en marcha el concurso de decoraciones navideñas y está teniendo muy buena aceptación. Creemos que es algo que debemos potenciar todavía más, porque está generando un sentimiento de pertenencia a un barrio o a un pueblo, de unión de la gente de esa zona en torno a la Navidad. Esa sensación de identidad es muy buena.

Uno de los momentos más esperados son las cabalgatas...

El Mago Chalupa no puede faltar. El año pasado ya tuvo su propia cabalgata y este año volverá a tenerla el día 3 de enero. Será recibido por el alcalde, Marco Morala, quien le entregará las llaves de la ciudad: la llave mágica que abre todas las casas de Ponferrada, junto con tres copias, una para cada Rey Mago, que les hará llegar. El día 5 llegarán los Reyes Magos, y será una gran cabalgata.

¿Con qué se quedaría de toda la programación?

Me quedo con la iluminación, porque creo que se disfruta cada vez más. Son 40 días en los que la iluminación nos invita a pasear por la ciudad. Lo que más me gusta es ver la gran participación de la gente, de las asociaciones, corales y orquestas. Todo el que puede ofrecer algo, en estas fechas se presta a ello. Además, las fiestas son una colaboración transversal entre todas las áreas del Ayuntamiento; todas tienen su momento.