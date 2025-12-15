La pizarra mantiene números rojos en exportación con precios al alza

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El sector pizarrero cierra este año con una contracción comercial propia de lo que ahora mismo impera en los mercados internacionales. Las canteras que operan en la zona del Bierzo y el valle bajo y alto del río Cabrera, y que dan trabajo directo a unas 2.000 personas, mantienen porcentajes negativos de exportaciones por encima del 10%. El último dato proporcionado por el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria indica que las exportaciones de pizarra cayeron de un año para acá en un 10,8%, situándose en las 277.000 toneladas. Con menos ventas en el exterior, la facturación también se sigue resintiendo, con un bajón del 8%, pasando de los 273 millones de euros a los 251 millones. El único dato positivo y que se mantiene con el paso de los meses de este año es que el precio de la tonelada de pizarra sigue al alza. Así, si en el 2024 estaba entorno a los 881 euros la tonelada, el último dato registrado oficialmente la sitúa en los 908,9 euros la tonelada. El gran mercado de la pizarra de aquí con diferencia es Francia. Y hay que decir que ha experimentado más de un 12% de compras menos. De los 148.000 toneladas pasó a las 129.000 toneladas menos compradas. La facturación ha bajado casi el 10%, el 9,8. Gran Bretaña es el segundo en la lista de buenos clientes de pizarra española. También este mercado ha comprado mucho menos material para los tejados, como lo refleja la caída del 16,6% menos de compras, al pasar de las 85.000 toneladas a las 71.000. Por su parte, el mercado alemán de pizarra parece mantenerse en sus compras con las 32.000 toneladas, registrando una baja de apenas el 2,4%. En términos generales, el mercado residencial germano no acaba de repuntar y la geopolítica mundial y especialmente con la problemática europea (principales clientes) está influyendo de manera negativa en el presente del sector pizarrero. Un sector que sigue manteniéndose bien en términos generales, capeando el temporal frente a los problemas de siempre sobre los costes de producción, el transporte, el precio del combustible, maquinaria y suministros. Por lo demás, el sector pizarrero sigue manteniendo su paz social, con acuerdos laborales de convenio con los sindicatos y, también en términos generales, existe entendimiento sin conflictividad. Las naves de manufactura siguen invirtiendo en tecnología para conseguir una mayor efectividad en la producción y con sobresalientes avances en salud laboral.

Para el año que viene, el 2026, las previsiones es también avanzar en los planes de investigación, innovación y desarrollo. Las empresas también esperan las históricas mejoras en infraestructuras viarias.