El Instituto de Estudios Bercianos se hermana con su homólogo valdeorrés

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Cerca de un centenar de personas acudieron a la Casa Grande de Viloira para asistir a la segunda jornada del Hermanamiento del Instituto de Estudios Bercianos con el Instituto de Estudios Valdeorreses, que contó con la colaboración de la Agencia de Turismo de Galicia. Tras el acto inicial celebrado en Carracedelo, donde se firmó el «Acta de Hermanamiento» el 15 de noviembre, esta iniciativa cultural se desplazó a O Barco de Valdeorras para reafirmar los numerosos puntos en común del IEB y el IEV, bajo el lema «Dos instituciones con un mismo objetivo: defender el patrimonio y el legado de dos comarcas históricas». Los asistentes escucharon una conferencia de altísimo nivel sobre «La histórica provincia del Bierzo». Los ponentes fueron el profesor de Historia Contemporánea de la UNED, Francisco Balado Insunza, y el Catedrático de Historia, Vicente Fernández Vázquez, quienes ofrecieron a la audiencia un completo estudio sobre la provincia que unió las comarcas de Valdeorras y El Bierzo, entre 1821 y 1823. Esa unidad territorial, que tenía como capital a Villafranca, fue una de las más pequeñas, en número de habitantes, de la historia de España. Durante la ponencia, se pudieron escuchar las intervenciones a favor y en contra de la creación de esta provincia, que realizaron tanto diputados en las Cortes Generales, como alcaldes valdeorreses y bercianos en ese primer cuarto del Siglo XIX. También tuvieron especial interés las razones que provocaron que la capitalidad se le concediese a Villafranca. El presidente del IEV, Aurelio Blanco Trincado, y la presidenta del IEB, Mar Palacio, coincidieron al señalar que «nuestras instituciones ya llevaban colaborando muchos años. Celebrar este hermanamiento era una deuda histórica para dos organizaciones culturales que siempre nos hemos apoyado en todo lo que hemos podido, para desarrollar proyectos y estudios de alto nivel». También intervinieron los alcaldes de Carracedelo, Raúl Valcarce, y de Villafranca, José Manuel Pereira, quienes destacaron las hospitalidad valdeorresa como en casa.