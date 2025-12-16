Restauradas 90 hectáreas de escombreras mineras en Torre

Representantes del Instituto para la Transición Justa cursaron visita de recepción de la obra de restauración de 90 hectáreas de escombreras degradadas por la minería del carbón a cielo abierto en los municipios de Torre del Bierzo y Villagatón. Las mejoras contaron con 11,5 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La obra logró restaurar medioambientalmente más de 90 hectáreas degradadas, convirtiendo el pasivo ambiental en un activo natural para el territorio y sus habitantes. Entre las actuaciones del proyecto destacaron la retirada de estériles de escombrera en superficies de Dominio Público Hidráulico, recuperando los cauces fluviales naturales, el remodelado y consolidado de las instalaciones mineras y de residuos, así como su renaturalización con técnicas de bioingeniería, el relleno, reperfilado e integración paisajística de hendiduras del terreno, la revegetación herbácea, arbustiva o arbórea del terreno y el cierre de bocaminas, pocillos y chimeneas de cara a garantizar la seguridad de personas y bienes.

La obra de Torre del Bierzo y Villagatón es la primera que finaliza del programa, dotado con 150 millones del Componente 10 del PRTR para la restauración de un mínimo de 2.000 hectáreas de zonas degradadas por la minería del carbón en siete proyectos, tres en Castilla y León, tres en Asturias y uno en Aragón. Los proyectos de Castilla y León consisten en las restauraciones medioambientales de la Gran Corta Fabero, que en su momento fue la mina de carbón a cielo abierto más grande de Europa, Casares-Ladil-Charcón y la propia Torre-Villagatón. En Asturias, se trata de las restauraciones de Tormaleo o Cerredo.