Olivier Bao, mantenedor en el casino la Obrera

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Casino La Obrera entregó sus medallas de reconocimiento a los socios de diferentes edades. Fueron cinco de oro, seis de plata y 16 diplomas. El presidente de la entidad, José Manuel Fernández, dijo que la sociedad cuenta con 400 socios y que es necesario regeneración y que los jóvenes tomen la iniciativa. Destacó que siguen trabajando como todos los años en organizar eventos. El mantenedor del evento fue el jefe de los bomberos de Ponferrada, Olivier Bao, quien agradeció su elección de una entidad con carácter social de ayuda a los más necesitados, como al Hogar del Transeúnte.