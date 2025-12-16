Sancedo inaugura en Cueto la pista de ocio familiar y profesional de 2 kilómetros

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Se ha dado en llamar Galaxy Park y es una innovadora y única de su género en España como pista de saltos ciclistas y recorrido entre encinos inaugurada ayer lunes en las inmediaciones de la localidad de Cueto. El Ayuntamiento de Sancedo ha puesto en marcha esta pista de ocio familiar, como complemento a otras actividades turísticas encaminadas a la creación de empleo y asentamiento de población para evitar el éxodo rural, En el corte de cinta estivo la directora general de la Vivienda de la Junta, María Pardo, entidad desde la que se ha aportado más de cin mil euros a este proyecto innovador presentado por el Ayuntamiento y su alcalde, Marcos Álvarez. Estuvo también el alcalde de Arganza, de Cabañas y el presidente del Consejo Comarcal. El recorrido de este circuito es de casi dos kilómetros y cuenta con una señalización y tipología pionera y única en España. A ellose une otro que ha gustado mucho en la Junta, la apertura del bar-centro social de Cueto, con restaurante.