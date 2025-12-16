Raúl Valcarce, alcalde de Carracedelo: "El regadío permitirá la entrada de cultivos como el trigo panificable»

Cuando queda un año y medio de legislatura, el alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, hace balance y asegura que los grandes proyectos del mandado ya están ejecutados o en marcha. La modernización del Canal Bajo, que concluirá en los próximos meses, y la construcción ya comprometida de nuevas viviendas son los hitos de este mandado en un municipio que sigue agarrado al sector agroalimentario. De esto y mucho más ha hablado el regidor en el programa La Tertulia de La 8 Bierzo.

VIVIENDA

«Hemos quitado un escollo importante». Es uno de los logros más destacados por el alcalde, la construcción de nuevas viviendas. En total 45 que «marcan el pulso de salida» La visita, hace unos días, de la directora general de Vivienda, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Castilla y León, María Pardo, constata el compromiso de la Junta, con 850.000 euros para levantar seis viviendas destinadas a jóvenes. También opta a otras seis dentro del Programa Rehabitare y hay que sumar las promovidas por Somacyl en Villadepalos. Además, el Ayuntamiento trabaja para reconvertir la casa parroquial y darle igualmente un destino social.

PRESUPUESTO

«Dedicaremos 1,2 millones a inversión». El Ayuntamiento de Carracedelo aprobará esta misma semana (el jueves) el presupuesto municipal de 2026 con «un esfuerzo inversor importante», aseguró el alcalde. Son 1.200.000 euros, dentro un presupuesto general que supera los cuatro millones de euros.

CANAL BAJO

«Todas las partes van a buen ritmo y hay sintonía». «Ya se está hablando del 30 de abril como fecha de finalización de la parte que corresponde al Itacyl», aseguró Raúl Valcarce, que vuelve a manifestar que es el gran proyecto para un municipio que «es el que más hectáreas aporta a la reconcentración parcelaria» ligada a la modernización del regadío. Son entre 800 y mil hectáreas. Los problemas con la red terciaria parecen próximos a solucionarse. «Hay buena sintonía y espero que a lo largo del primer trimestre del año que viene quede claro que esa red terciaria se va a hacer también; sino, quedaría cojo el regadío», afirmó Valcarce, apuntando la posibilidad de recurrir a fondos de Seiasa.

TECNIFICACIÓN

«Puede haber otro tipo de agricultor». Valcarce adelanta un futuro agrícola muy diferente una vez que se ejecute la obra de modernización del Canal Bajo y se imponga la tecnificación. «Ver a un agricultor con una herramienta regando se va a acabar. A partir de ahora, con un smartphone se podrá controlar todo», dijo y aseguró que esta tecnificación del trabajo redundará en un incremento de la producción y de la calidad. «Y estoy seguro de que va a haber un nuevo impulso para jóvenes agricultores» y de que «van a entrar nuevos cultivos, como el maíz, la alfalfa y los trigos duros panificables». «Puede haber otro tipo de agricultor y una producción más grande. Se crearán empresarios agrícolas, porque van a tener a su disposición más suelo», dijo. Son más de 2.000 hectáreas cultivables más. Para Raúl Valcarce, la modernización del Canal Bajo supone «una oportunidad histórica para cambiar el sistema de producción actual de la comarca».

TURISMO

«La Diputación no apuesta por el Monasterio de Carracedo». «La Diputación tiene que dar un salto cualitativo en el Monasterio de Carracedo, hay que darle un desarrollo diferente para que vuelva a recuperar el esplendor de hace años y tiene capacidad económica para ello. Es una pena, porque es una joya y no se ha hecho lo que hay que hacer. Tenía más de 14.000 visitas y ahora anda por las 3.000», lamentó Raúl Valcarce.

PARQUE AGROALIMENTARIO

«Es fundamental la implicación del sector». Carracedelo y Camponaraya también van de la mano en el desarrollo del parque agroalimentario y ya han elaborado un borrador, junto a la Asociación Berciana de Agricultores. Después de visitar Cataluña para conocer de cerca una experiencia similar, están convencidos de que es lo que el sector necesita en el Bierzo, pero Valcarce advierte de que no puede recaer toda la responsabilidad en las administraciones, sino que las empresas tiene que implicarse de manera directa. «No habrá parque agroalimentario sin una implicación del sector», sentenció el alcalde de Carracedelo, informando de que ya se ha programado una reunión, con el sector y con la Universidad, para después del período navideño.

CHOPO

«Es un magnífico cultivo». Carracedelo acaba de crear una agrupación forestal de propietarios para sacar rendimiento económico al chopo. Una empresa se encargará de la plantación y explotación con un porcentaje de beneficios para los dueños. Ese es —defiende el alcalde— un modelo a extender a todo el municipio. «Tenemos un suelo muy apto y el chopo es un magnífico cultivo», dijo recordando que su municipio tiene un 85% del suelo concentrado.