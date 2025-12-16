Música y teatro familiar para pasar la Navidad en el Teatro Bergidum

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Teatro Bergidum de Ponferrada ofrecerá, hasta el 3 de enero, un variado programa navideño de actividades centradas en las artes escénicas para toda la familia y la música, a cargo de la Banda de Música Ciudad de Ponferrada, la Orquesta Sinfónica de Ponferrada y de la Orquesta Sinfónica Cristóbal Halffter Ciudad de Ponferrada.

El ciclo Artes Escénicas para la Infancia llega con tres propuestas. La primera (23 de diciembre), Ridi Paggliaccio, un espectáculo clown con risas, música, amor, canto y muchas payasadas para toda la familia. El día 29, Dada Clown ofrecerá en Lou cost una loca y absurda tragicomedia de ritmo desenfrenado que deja al descubierto el mundo imaginario de dos personajes que se hallan envueltos en un caos permanente. El ciclo se cerrará el 30 de diciembre con la Gala Internacional de Circo. Los anfitriones, el dúo berciano Maintomano, son los promotores de este evento, cuyas localidades ya está a la venta al precio de 7,5 euros por actuación, con posibilidad de adquirir un abono para las tres funciones del ciclo por 18 euros.

La Banda de Música Ciudad de Ponferrada ofrecerá su Concierto de Navidad este próximo sábado y el de la Orquesta Sinfónica de Ponferrada será el día 27, con la colaboración de la solista de castañuelas Inma González y la soprano Inés Arvizu.

Además, bajo la dirección musical de Pedro Halffter, la Orquesta Sinfónica Cristóbal Halffter Ciudad de Ponferrada ofrecerá el Concierto de Año Nuevo el 3 de enero (20.00 horas) con un programa que incluye la obertura de “Las Bodas de Fígaro”de Mozart, seguida de una de las páginas más ilustres de la música clásica, la Sinfonía “Inacabada” de Schubert.