El Zofreral de Cobrana busca patrocinio para afianzar su futuro

La Asociación El Zofreral de Cobrana lanza una convocatoria para encontrar un nuevo padrino o madrina que respalde el cuidado del Bosque del Año 2025, hábitat de alcornocales, encinas y castaños que se extiende en más de 280 hectáreas.

Desde su creación en 2008, esta asociación ha trabajado para proteger, poner en valor y atraer visitantes al zofreral, impulsando rutas de senderismo y actividades culturales y educativas para fomentar el respeto y disfrute de la naturaleza. Ahora, los vecinos buscan a personas, entidades y patrocinadores ajenos al pueblo para que se unan al proyecto de mantenimiento de «un patrimonio natural que merece la atención y el cuidado de toda la sociedad».

El primer padrino del zofreral fue José Luis Prada (Prada A Tope). «Su apoyo fue clave para iniciar las labores de apertura de senderos y primeros trabajos de conservación», recuerda la asociación, para quien el apadrinamiento «contribuirá a la protección de este bosque y a estimular nuevas iniciativas».