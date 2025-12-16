Prisión para un delincuente con dos órdenes de búsqueda y captura activas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada han detenido a un hombre que se encontraba en situación de paradero desconocido desde hacía tiempo y sobre el que pesaban dos órdenes judiciales de búsqueda, detención e ingreso inmediato en prisión.

Precisamente, una de las requisitorias estaba relacionada con una detención que tuvo lugar en el año 2021 por hechos ocurridos en la zona centro de la capital berciana, según la información policial. En su momento, los agentes ya actuaron contra este individuo, al que le fueron imputados robos en el interior de, al menos, seis vehículos que se encontraban estacionados en un garaje comunitario de la ciudad. Las inspecciones oculares realizadas, los reportajes fotográficos, la toma de muestras biológicas, la recogida de restos de sangre y el posterior análisis de todos estos indicios permitieron a la policía identificar a este hombre como autor de esa media docena de robos en coches.

El ahora detenido, al que le constan numerosas reseñas policiales y judiciales además de las dos órdenes de búsqueda y captura, ya fue puesto a disposición judicial y el magistrado encargado de su caso decretó su inmediato ingreso en prisión, según la información oficial difundida por la Policía Nacional.