El Hospital El Bierzo crea una consulta de oftalmología pediátrica única en Castilla y León

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) acaba de poner en marcha, en el Hospital El Bierzo, una consulta multidisciplinar de Oftalmopediatría que se convierte en la primera de estas características en toda Castilla y León, integrando la asistencia médica oftalmológica con la colaboración directa de especialistas ópticos optometristas.

«Este novedoso proyecto, que refuerza la calidad asistencial y la especialización en la atención infantil, pretende mejorar las áreas de prevención y salud ocular pediátrica gracias a la incorporación de nuevas profesiones en el sistema sanitario público por parte de la Consejería de Sanidad», subraya el máximo responsable de la Gasbi, Juan Ortiz de Saracho.

Este nuevo servicio médico se ha organizado mediante un circuito de colaboración entre las áreas Pediatría de Atención Primaria, Pediatría de Atención Hospitalaria y Oftalmología, junto con la ya mencionada asistencia de profesionales ópticos. La oftalmóloga del hospital Alicia Criado es la encargada de la realización de la valoración médica del paciente pediátrico y el optometrista le asistirá de manera en la graduación de los defectos de refracción.

«Con este nuevo modelo se agilizará y optimizará la atención a la población pediátrica, aumentando la eficacia en la asistencia y el tratamiento de la patología detectada», destaca también el gerente del Área de Salud del Bierzo, que también asegura que esta iniciativa pionera sitúa a la Gasbi «a la vanguardia en la atención oftalmológica infantil en la Comunidad» y sirve para «reafirmar su compromiso con la innovación y la mejora continua del área sanitaria».

Esta consulta multidisciplinar se suma a otras apuestas anteriores de la Gasbi para mejorar la asistencia que reciben los pacientes, como la cosulta específica de ostomías y la consulta de enfermería oncológica.