El Campus de Ponferrada tendrá la primera Cátedra de Fisioterapia de Castilla y León

El viernes, se celebrará en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León el concurso de una cátedra de Universidad asignada al área de Fisioterapia y con un solo candidato, el fisioterapeuta, docente e investigador Jesús Seco Calvo. No solo será la primera cátedra de esta especialidad de la ULE, sino que va a ser la primera de todas las universidades públicas y privadas de Castilla y León y del noroeste peninsular.

«Solo hay cátedras de Fisioterapia, ocupadas por fisioterapeutas, en la Universidad Rey Juan Carlos, Alcalá, Granada, Valencia, Almería, Sevilla y la Universidad de Castilla-La Mancha», explica Seco, que independientemente de que él vaya a ser el catedrático, asegura que «es un hito» para la Universidad de León «haber logrado obtenerla, pues es la única en España que se asigna a un campus periférico». Dice que es «un éxito de todos».

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) ya ha informado favorablemente la acreditación de Seco como catedrático de universidad «Creo que esta cátedra asienta en el entorno del noroeste de España una referencia que puede ayudar a crecer a más grupos y compañeros, estableciendo y reforzando alianzas estratégicas tanto académicas como investigadoras y de traslación a la sociedad de la actividad investigadora», añade el profesor que, con este logro académico, verá reconocida una dilatada trayectoria profesional en la que se incluyen 21 años de pertenencia a grupos de investigación (actualmente, del Ibiomed y del Ibioleón) y con un eminente enfoque deportivo. Seco ha sido fisioterapeuta de la Real Federación de Atletismo de Castilla y León y también formó parte del cuadro médico del Club Fórum Valladolid de Baloncesto A.C.B, lo que le llevó a recibir una oferta de empleo del entonces Taugrés de Vitoria, donde fue responsable de los Servicios Médicos y de Fisioterapia desde la temporada 1993/94 hasta la 2001/2002.

Jesús Seco recibió el informe favorable el 27 de junio y el 15 de julio se aprobó en Consejo de Gobierno la asignación de la trasformación de la plaza en cátedra. Después, la comisión creada en la ULE al efecto le convocó para este viernes para exponer públicamente su currículum y «si soy considerado, me propondrán a la rectora para ocupar de forma estable la cátedra», relata él mismo.