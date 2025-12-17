La M.O.D.A, Siloé y Sanguijuelas del Guadiana: Planeta Sound desvela el cartel completo

La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.), Siloé y Sanguijuelas del Guadiana encabezan el cartel del Festival Planeta Sound 2026, que se celebrará en Ponferrada del 10 al 12 de julio. También están Sexy Zebras, Niña Polaca y Veintiuno, entre otros muchos nombres de la escena indie rock nacional y todos sus derivados. Los abonos se pondrán a la venta mañana, jueves, en la página web del festival (planetasound.com).

Los de Burgos regresarán al Bierzo cuatro años después de aquella vez de 2022 en la que también estuvieron en la cabeza del cartel del Planeta Sound sobre el césped del Colomán Trabado, entonces junto a los Lori Meyers. Vuelven con 'San Felices', el disco que ha devuelto a la actualidad musical y a la carretera a esta banda castellana de grandes músicos que siempre hace honra del sonido tradicional y de sus raíces. Justamente como Sanguijuelas del Guadiana que, desde Extremadura, ponen letra y música al éxodo rural, las costumbres y el arraigo a la tierra. Son una de las bandas emergentes del panorama musical nacional y llevan meses rompiendo esquemas con 'Revolá'.

Poco se puede decir de Siloé que no se sepa. También repetirán en el festival de Ponferrada tan solo un año después de conquistar el Musicamino de Villafranca del Bierzo. Desde Valladolid al mundo en una gira y un ascenso que parecen interminables.

Sexy Zebras, Niña Polaca, Veintiuno, Repion, Éxtasis, La Milagrosa, La sonrisa de Julia, Las Petunias, Niños Bravos y Oslo Ovnies son las otras bandas de un cartel prácticamente completo. Únicamente faltan dos nombres, de dos bandas locales, que se darán a conocer próximamente. Y como cada gran noche de música termina con un DJ, también se han anunciado los nombres de las 'pinchadas'. Son Dridri, Mediocre, Sergio Edesa y Lucía Dilema.