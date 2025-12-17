La alcaldesa de Bembibre advierte que la ayuda a Embutidos Santa Cruz es un «fraude de ley»

La alcaldesa socialista de Bembibre, Silvia Cao, convocó ayer a los medios de comunicación para explicar, en persona, la ausencia de su grupo y la UPL en la sesión plenaria en la que se había de aprobar una ayuda de 175.000 euros para Embutidos Santa Cruz, cuya nave ardió hace unos años. La oposición —que sacó adelante el asunto después de modificar el acuerdo original y elaborar una propuesta alternativa de igual base— criticó el «plantón» y la regidora ha dejado claro que la no presencia responde a cuestiones de legalidad, ya que la Intervención municipal ya había advertido al equipo de gobierno de que la concesión de esa subvención encubriría una exención de impuestos que es «contraria a la ley».

Ahora, el ejecutivo local enviará un informe técnico del expediente aprobado a la Junta de Castilla y León para que «emita un informe sobre si ese pago procede o no, si es o no es legal. Nosotros creemos que no lo es», dijo Cao.

«No acudimos no por dejación de funciones, sino por responsabilidad política. No queríamos participar en un fraude de ley, porque se sabía que la finalidad de la subvención era encubrir esa exención impositiva», explicó la alcaldesa, que asegura que la oposición está «asumiendo plenamente que ha cometido una ilegalidad y nosotros no queremos ser cómplices». Pero Silvia Cao no solo critica el papel de los contrarios, sino que cuestiona también el de los técnicos que «han permitido llevar a cabo la modificación que se llevó a pleno».

El teniente de alcalde, Sigifredo Benavides (UPL), también compareció junto a la regidora y lamentó que se «está haciendo juego político de una desgracia». Recordó que fue el equipo de gobierno quien brindó ayuda a la empresa, pero que dieron marcha atrás cuando conocieron los reparos de los servicios técnicos municipales sobre la ilegalidad de la acción. Cao también insistió en que lo único que están haciendo es cumplir con la ley y que no tienen nada contra Embutidos Santa Cruz. No obstante, también ha dicho que la concesión de esta ayuda supondría un «agravio comparativo» para con otras empresas y vecinos.