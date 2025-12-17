Una empresa se interesa por cien mil metros de suelo en el polígono de Bembibre

La Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Bembibre respecto a la demolición de parte del almacén de una mueblería para culminar la urbanización de la décima fase del Polígono Industrial del Bierzo Alto y el derribo ya ha comenzado. Con ello, Bembibre se asegura rematar el proyecto de ampliación y desarrollo del área industrial y poder dar respuesta al interés mostrado por «una empresa grande» que estaría interesada en adquirir «unos cien mil metros cuadrados», es decir, prácticamente la totalidad de los terrenos, explicó la alcaldesa, Silvia Cao.

La regidora recordó que el pleito con la mueblería era porque los propietarios querían que se derribara todo el edificio, pero el Ayuntamiento únicamente necesitaba una parte del almacén. Y así se ha hecho. Con una inversió de 35.000 euros quedará resuelta la ampliación del polígono y las obras comenzarán de manera inmediata, aseguró el concejal de Hacienda, Sigifredo Benavides.

Aunque Silvia Cao no ha querido dar detalles sobre qué empresa está interesada en los terrenos ni la actividad a la que se dedica, el asunto parece avanzado. En todo caso, sí aseguró que si ese proyecto no prospera, el nuevo suelo industrial se venderán por parcelas.