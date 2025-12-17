El Consejo Comarcal del Bierzo aprueba 16.000 euros en ayudas para asociaciones deportivas y culturales

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal del Bierzo aprobó, ayer, la concesión de las subvenciones para actividades de promoción y fomento del deporte y de la cultura durante 2025, con un importe total de 16.000 euros (8.000 para área) que beneficiará a una decena de entidades.

En materia cultural, las beneficiarias son la Asociación Bien Estar Bierzo (2.243 euros), Aspaym Castilla y León (1.869 euros), Alzheimer Proyecto Navidad (1.121 euros), la Orquesta Sinfónica de Ponferrada (1.271,03 euros), el Instituto de Estudios Bercianos (747 euros) y la asociación La Cuevona (747 euros).

En el área deportiva, el Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada recibirá 2.836 euros, el club de montaña La Bóveda, 2.116 euros; C.D. Popular Páramo Trail, 1.778 euros; y el C.D. Ajedrez Alzheimer Bierzo 1.269,85 euros.

Los proyectos fueron evaluados mediante un sistema de puntos que priorizó la promoción de la actividad en el medio rural, la participación social y la inclusión. Los criterios clave fueron el impacto rural, con actividades desarrolladas en municipios de menos de 2.000 habitantes; el alcance comarcal, la participación masiva para actividades con más de cien participantes; continuidad, para programas con trayectoria consolidada y la inclusión para proyectos dirigidos a personas con discapacidad y jóvenes entre 14 y 18 años.

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, destacó que estas subvenciones «reflejan el compromiso de la institución con el tejido asociativo, que es el verdadero dinamizador de la vida social, cultural y deportiva en nuestros pueblos». «Apoyar su labor es fundamental para mantener viva la comarca y fomentar el asentamiento de la población en el medio rural», dijo.