Ponferrada registra en enero la fiesta turística para la Noche Templaria

El Ayuntamiento de Ponferrada, a través del área de Turismo, tiene ya muy avanzado el expediente para conseguir la declaración de la famosa Noche Templaria de la ciudad (celebrada en verano) como Fiesta de Interés Turístico en Castilla y León. La iniciativa se presentará y se registrará de forma oficial en la Junta a partir del próximo mes de enero.

Esta actuación se anunciaba ayer desde el consistorio que dirige el alcalde Marco Morala y del área que lleva el concejal bercianista Iván Alonso, después de que los leonesistas de la UPL adelantaran su trabajo de propuesta política para conseguir esta misma declaración de reconocimiento para este evento festivo que congrega en la ciudad cada año a cientos de personas. «El hecho de que el Sr José Ramón García (UPL), diga ahora que va a hacer una llamada, o presente una PNL, no sirve más que para aprovecharse del trabajo realizado desde la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, obviando que ya hay un expediente armado, con el único fin, como si de la cigarra del famoso cuento infantil se tratara, de apropiarse de la labor que venimos realizando, para colgarse una medalla tratando de rascar algún voto en El Bierzo de cara a las próximas elecciones autonómicas», dice Alonso.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Gonzalo Santonja, ha asegurado que apoyará la declaración de la Noche Templaria de Ponferrada como Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León, pero ha insistido en que no han recibido la petición de entes locales, como recoge la ley.