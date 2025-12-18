La Ciuden ya produce hidrógeno verde en Cubillos del Sil con una tecnología única en el mundo

La directora del ITJ, la directora de la Ciuden, el subdelegado del Gobierno y los responsables del proyecto presentan el electrolizador con el que se ha empezado a producir hidrógeno verde.ANA F. BARREDO

La Fundación Ciudad de la Energía ya produce hidrógeno verde en el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Cubillos del Sil, tras la incorporación de un electrolizador de membrana polimérica protónica (PEM) que permite producir este combustible limpio a partir de energía renovable y agua. Hoy mismo ha sido presentado como un hito en el desarrollo del proyecto de investigación, que se irá completando en los próximos meses con la llegada de nuevas tecnologías. Pendiente está la introducción, ya de cara a la próxima primavera, de un segundo electrolizador.

Cerca de un millón de euros ha costado la tecnología que marca el punto de partida de la generación de hidrógeno verde en el Bierzo, en fase de investigación. La empresa segoviana H2Greem Global Solutions ha sido la encargada de su fabricación. Es el electrolizador más grande, de mayor potencia, que la compañía ha hecho hasta el momento y se suma a la consecución de otro de los hechos diferenciales del proyecto de producción de hidrógeno de la Ciuden. "A principios de semana, terminamos de alcanzar otro hito con la puesta en marcha del último de los sistemas de baterías de almacenamiento energético de flujo vanadio. El sistema más grande que hay en Europa de esta tecnología", aseguró la directora genera de la Fundación, Yasodhara López.

La directora de la Ciuden también ha puesto en valor que "el conjunto de todos los proyectos de producción de hidrógeno verde y de almacenamiento energético" que se están llevando a cabo configura "el primer sistema híbrido de este estilo, con energía solar fotovoltaica, con dos electrolizadores y tres tecnologías diferentes de almacenamiento energético en baterías de flujo vanadio; y es el primero que hay en el mundo con este tipo de energías".

Hidrógeno verde.ANA F. BARREDO

"Con esta nueva infraestructura, Ciuden avanza en la creación de un ecosistema de desarrollo e innovación único en España. El electrolizador nos permitirá trabajar en condiciones reales de operación, validar soluciones tecnológicas y encontrar nuevas colaboraciones con empresas e instituciones para acelerar su implantación industrial", afirmó también López, que adelanta que ya hay dos solicitudes de empresas del sector industrial para "hacer pruebas en 2027, 24 horas al día, los siete días a la semana".

El camino andado en el Centro de Desarrollo de Tecnologías de la Ciuden había sido inexplorado con anterioridad y abre un horizonte prometedor desde el Bierzo. La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judith Carreras, también ha estado presente en la presentación del electrolizador y ha destacado, precisamente, eso. "La incorporación de este electrolizador a las instalaciones de Ciuden es un gran paso para consolidar nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico en territorios de transición justa. Apostar por el hidrógeno renovable no solo impulsa la descarbonización, sino que contribuye a generar actividad, innovación y empleo cualificado en zonas que están redefiniendo su futuro energético. Demuestra el compromiso del Gobierno de España para que el Bierzo sea un territorio con oportunidades y muy vinculado a los nuevos desarrollos energéticos", dijo.

Natalia Colinas explica el funcionamiento de un electrolizadora con un modelo a escala.ANA F. BARREDO

Carreras también destacó el hecho de que sea una empresa segoviana la encargada de desarrollar la tecnología que ahora probará la Ciuden: "No solamente queremos producir hidrógeno verde español, sino también utilizando tecnología española.

Una tecnología madura

El electrolizador de la Ciuden cuenta con una capacidad nominal de 5 kilos/hora de producción de hidrógeno con una pureza del 99,999%. El sistema requiere una potencia eléctrica de 250 kilovatios y se ha diseñado siguiendo criterios de flexibilidad operativa, permitiendo variaciones dinámicas de carga e integración con diferentes escenarios de generación renovable.

De explicar cómo funciona el electrolizador se ha encargado Natalia Colinas, asegurando que es "la tecnología más madura" que hay en estos momentos y que una de las ventajas que tiene es la de que "la temperatura del agua que se utiliza es relativamente baja, en torno a los 60 grados".

Participantes en la rueda de prensa de presentación de la tecnología.ANA F. BARREDO

La elección de esta tecnología permitirá trabajar con densidades de corriente elevadas, tiempos de respuesta muy rápidos y gran eficiencia. Algo que es fundamental en entornos donde la variabilidad de la energía renovable es crítica. El sistema de generación cuenta, además, con una monitorización avanzada que permite medir en tiempo real el caudal de hidrógeno verde generado y su pureza. Esta información es esencial para optimizar el rendimiento del equipo, entender y modelar su comportamiento en diferentes situaciones y avanzar en soluciones innovadoras relacionadas con el almacenamiento y el uso del hidrógeno.

Además, en el proceso de electrólisis se genera oxígeno, lo que abre nuevas líneas de trabajo para el Centro de Desarrollo de Tecnologías, por ejemplo en el sector sanitario.