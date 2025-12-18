Más de 3,8 millones de euros para la reconstrucción de viviendas en Lusio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una aportación dineraria por importe total de 3.864.000 euros y su anticipo del 100 %, informado favorablemente por la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística.

El objeto de esta aportación es financiar tanto la reconstrucción de las viviendas e inmuebles afectados por los incendios en la localidad de Lusio -perteneciente al municipio de Oencia, en la comarca del Bierzo-, como la completa reposición de sus infraestructuras urbanas esenciales, con el fin de restablecer las condiciones de habitabilidad, seguridad y funcionalidad del núcleo de población.

Estas actuaciones se enmarcan en el Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se programaron diversas actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025, y que autoriza expresamente que dichas actuaciones sean ejecutadas, entre otros medios propios, por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León.

El núcleo de población de Lusio, de gran valor etnográfico y caracterizado por su arquitectura rural tradicional de carácter agropecuario, resultó especialmente afectado por los incendios, quedando inhabitables más de 45 construcciones, así como comprometida la seguridad y funcionalidad de los viarios y demás infraestructuras urbanas esenciales. La inversión total estimada para la reconstrucción de la localidad asciende a 6.800.000 euros.

Ante esta situación, resulta necesaria una actuación inmediata que permita completar las labores de desescombro y consolidación ya ejecutadas o en ejecución, y acometer los trabajos de reconstrucción de las viviendas, inmuebles e infraestructuras dañadas. Para ello, la Junta de Castilla y León recurre a un medio instrumental propio, conforme a lo previsto en el apartado quinto del Acuerdo 34/2025, mediante la concesión de esta aportación a SOMACYL, con cargo a un crédito declarado ampliable según lo establecido en el Acuerdo de 6 de noviembre de 2025.