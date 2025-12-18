Diario de León

Más de 3,8 millones de euros para la reconstrucción de viviendas en Lusio

El Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se autoriza al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la concesión de una aportación dineraria a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL), destinada a financiar los trabajos de reconstrucción de las viviendas, inmuebles e infraestructuras urbanas esenciales de la localidad de Lusio, en la provincia de León, gravemente afectada por los incendios forestales del verano de 2025

Imagen de agosto del incendio en Lusío.

Imagen de agosto del incendio en Lusío.

Redacción
León

La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una aportación dineraria por importe total de 3.864.000 euros y su anticipo del 100 %, informado favorablemente por la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística.

El objeto de esta aportación es financiar tanto la reconstrucción de las viviendas e inmuebles afectados por los incendios en la localidad de Lusio -perteneciente al municipio de Oencia, en la comarca del Bierzo-, como la completa reposición de sus infraestructuras urbanas esenciales, con el fin de restablecer las condiciones de habitabilidad, seguridad y funcionalidad del núcleo de población.

Estas actuaciones se enmarcan en el Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se programaron diversas actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025, y que autoriza expresamente que dichas actuaciones sean ejecutadas, entre otros medios propios, por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León.

El núcleo de población de Lusio, de gran valor etnográfico y caracterizado por su arquitectura rural tradicional de carácter agropecuario, resultó especialmente afectado por los incendios, quedando inhabitables más de 45 construcciones, así como comprometida la seguridad y funcionalidad de los viarios y demás infraestructuras urbanas esenciales. La inversión total estimada para la reconstrucción de la localidad asciende a 6.800.000 euros.

Ante esta situación, resulta necesaria una actuación inmediata que permita completar las labores de desescombro y consolidación ya ejecutadas o en ejecución, y acometer los trabajos de reconstrucción de las viviendas, inmuebles e infraestructuras dañadas. Para ello, la Junta de Castilla y León recurre a un medio instrumental propio, conforme a lo previsto en el apartado quinto del Acuerdo 34/2025, mediante la concesión de esta aportación a SOMACYL, con cargo a un crédito declarado ampliable según lo establecido en el Acuerdo de 6 de noviembre de 2025.

