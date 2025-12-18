Endesa amplía la colección de patrimonio energético de La Térmica Cultural

Endesa refuerza su colaboración con la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) con una segunda cesión de materiales y documentación procedentes la central térmica Compostilla que forman parte de su fondo histórico, gestionado por la Fundación de la compañía energética. Todos ellos se integrarán en las exposiciones y en el archivo de La Térmica Cultural, que hoy ocupa el espacio de aquella instalación de producción eléctrica, convertida en un centro de referencia para la divulgación del patrimonio industrial, la energía y la transición justa.

Esta nueva donación incluye piezas, documentos y el archivo histórico de la instalación que servirán para que el visitante pueda comprender mejor la evolución tecnológica y humana de las centrales Compostilla I y II, "consideradas el punto de partida del desarrollo industrial y energético del Bierzo y símbolo del nacimiento de Endesa", subrayan fuentes de la propia compañía, que consideran que "su incorporación al recorrido de La Térmica Cultural refuerza el relato sobre el impacto que la actividad energética ha tenido en el progreso económico y social de la comarca".

Material del fondo histórico de Endesa cedido también a la Ciuden.DL

Entre las piezas que pasan a engrosar el inventario museístico de la Fundación Ciudad de la Energía se incluye el famoso samurai entregado por la empresa japonesa Mitsubishi para compensar un fallo que tuvo uno de sus componentes cuando la central térmica de Compostilla II (Cubillos del Sil) se encontraba en operación.

La primera colaboración entre la Fundación Endesa y la Fundación Ciudad de la Energía en esta materia se produjo en 2022, con la cesión de material digital para la creación de una experiencia inmersiva en La Térmica Cultural. En 2023, se amplió con la entrega de una veintena de piezas de patrimonio tecnológico procedentes de Compostilla II y el año pasado, ambas entidades dieron un nuevo paso con la producción conjunta de la exposición permanente 'Memorias entre energía. Las centrales térmicas Compostilla I y II', que rinde homenaje a la historia de Endesa en el Bierzo y de las personas que formaron parte de ella a lo largo de los años.

Una de las piezas donadas.DL

"Con esta acción, Fundación Endesa reafirma su compromiso con la conservación y difusión del patrimonio energético español y el legado de Endesa, fortaleciendo su vínculo con los territorios en los que la compañía ha tenido presencia e influencia durante todos estos años de actividad", aseguran fuentes de Endesa.