La Audiencia Provincial condena al agresor de Olegario Ramón por un delito de lesiones

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de León ha condenado a Fernando P. C., al hombre que agredió al presidente del Consejo Comarcal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, a un delito de lesiones cometido contra Olegario Ramón Fernández durante una concentración. La agresión se produjo el 11 de abril de 2024 frente a la sede de los socialistas de Ponferrada, durante una concentración de simpatizantes de extrema derecha. La sentencia considera acreditado que el condenado agredió a la víctima.

En cuanto al segundo acusado, la Audiencia Provincial lo absuelve del delito de amenazas. El tribunal parte de que sí se produjo la expresión “quieres unas hostias”, pero concluye que no reúne la entidad suficiente para integrar un delito de amenazas, al no apreciarse que el perjudicado hubiera sentido un miedo real e inmediato de que la agresión fuera a producirse.

El agresor sí ha sido absuelto del delito de atentado contra la autoridad, ya que el magistrado entiende que no ha quedado acreditado que conociera la condición de autoridad de Olegario Ramón en el momento de los hechos, asumiendo así la versión del acusado, que dijo desconocer quién era la persona agredida.

La acusación considera este último punto "especialmente controvertido", recordando que "existe un vídeo en el que el agresor se dirige expresamente a Olegario Ramón, profiriendo insultos y expresiones como "tú eres un asesino”, “a mí me la chupas tú y tu jefe”, lo que indicaría que sí conocía su identidad".

Conocida la resolución judicial, el PSOE de Ponferrada valora positivamente que los hechos hayan tenido una respuesta penal: "Celebramos que haya habido una condena para que este tipo de hechos no queden sin ninguna sanción penal". No obstante, el partido asegura que, en los próximos días analizará la interposición de un posible recurso.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.