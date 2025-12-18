CC OO adelanta un 2026 «movido» en las calles del Bierzo

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

Comisiones Obreras aventura un 2026 «movido», con reivindicaciones en la calle para reclamar una auténtica reindustrialización de la comarca, y advierte que este año ha sido totalmente «plano» en lo laboral y que el Bierzo necesita una «recuperación integral». Es el principal mensaje lanzado, ayer, por el secretario general de CC OO en el Bierzo, Roberto Echegaray, en una comparecencia para hacer balance sindical del año 2025.

Echegaray dice que 2026 será «un año movido por las cosas que sabemos que están sobre la mesa y también porque hay unas elecciones a la vuelta de la esquina de cuyos resultados tenemos dudas y puede conllevar decisiones políticas y laborales que afecten a los trabajadores». Además, volvió a reclamar un impulso a las antiguas comarcas mineras apostando por empresas estratégicas que permitan una mayor cualificación. Insistió en que los antiguos pueblos mineros no pueden conformarse con «museos o centros de interpretación».

El secretario comarcal del CC OO lamentó que, en lo laboral, la situación ha venido marcada por el sector servicios, sin nuevos movimientos en industria. «Seguimos esperando una recuperación integral. Nosotros mantendremos la tensión en la lucha por recuperar en la comarca una productividad económica diferente a la que nos quieren imponer y también seguiremos trabajando por los derechos de los trabajadores», dijo. Además, destacó la dura negociación para los nuevos convenios colectivos del metal y la pizarra en las que el caballo de batalla fue la acusación de «absentismo» por parte de las patronales.

Echegaray también se refirió a los incendios y exigió a la Junta un nuevo modelo forestal que pase por crear una brigada especial de lucha contra el fuego en el Bierzo. Además de poner el foco en la necesidad de mejorar las comunicaciones, también recordó a los mineros fallecidos en los accidentes de Cerredo y de Cangas de Narcea.