La Fiscalía eleva al juzgado una denuncia contra Cao por supuestas irregularidades en el pago de facturas en Bembibre

Publicado por M. Carro Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fiscalía de Área de Ponferrada ha incoado diligencias de investigación preprocesal y ha elevado al juzgado una denuncia presentada por el Grupo Municipal Popular de Bembibre contra la alcaldesa, Silvia Cao, y el concejal de Hacienda, Sigifredo Benavides por presuntas irregularidades administrativas. La oposición acusa a la regidora de "firmar decretos con reparos de intervención" para el pago de facturas de manera continuada, según explicó el portavoz de Coalición por el Bierzo en el Ayuntamiento, Jaime González, que asegura que aunque fue el PP quien llevó el asunto a la Fiscalía, la oposición en bloque viene denunciando esta forma de proceder "desde hace seis años y medio". Habla, incluso, de "3.000 facturas reparadas por la Intervención".

En el escrito de diligencias con el Ministerio Fiscal, firmado el pasado día 12, solicita al juzgado de instrucción competente que investigue los hechos denunciados, pide que se tome declaración testifical a la alcaldesa y al edil de Hacienda en condición de investigados, así como a los concejales denunciantes; y que se le requiera al Ayuntamiento la aportación de copias de los expedientes administrativos con las notas de reparo emitidas por Secretaría y/o Intervención, así como de las posteriores resoluciones administrativas adoptadas.

Así mismo, emplazada al juzgado a que solicite informes sobre las notas de reparo emitidas si las advertencias efectuadas en las mismas fueron desoídas o atendidas, si se procedió a su corrección, si se acudió a la vía administrativa en algún supuesto y las consecuencias y perjuicios que tales actuaciones han tenido para la administración local o terceros.

"Apreciándose hechos que requieren culminar la investigación con el fin de valorar o descartar que pudieran ser constitutivos de infracción penal (prevaricación administrativa), se estima procedente la remisión de las actuaciones al Juzgado de Instrucción para la incoación del correspondiente procedimiento de diligencias previas", recoge el escrito del Ministerio Fiscal, que apunta también que "de la lectura de la denuncia, se aprecia que son tres los tipos de actuación objeto de denuncia" y cita prescindir del procedimiento administrativo de contratación y del modo del pago previsto legalmente, trocear los contratos administrativos e incumplimientos de la condición suspensiva de algunos reparos.

Los portavoces de la oposición (PP, XBembibre y Coalición por El Bierzo) han desvelado el paso dado por la Fiscalía en una comparecencia pública convocada para explicar la aprobación del acuerdo plenario para conceder una subvención nominativa a Embutidos Santa Cruz, después de que ni PSOE ni UPL acudieran a dicho pleno y de que hayan advertido que aprobar dicha ayuda puede ser "un fraude de ley", ya que esta encubriendo una exención de impuestos. La propia alcaldesa reiteró los reparos puestos por Intervención en este caso y eso, precisamente, es lo que le llama la atención a la oposición.

"Para eludir responsabilidades ya contraídas en presupuestos anteriores", pues la ayuda a Embutidos Santa Cruz "ya figuraba como subvención nominativa en el presupuesto", y "para no cumplir, se está poniendo en duda el criterio de los empleados públicos del Ayuntamiento, que están muy por encima de las personas que los dirigen", aseguró Jaime González, que fue el más incisivo y dejó la puerta abierto a una nueva investigación judicial en Bembibre: "Esta no es la única cuestión penal. Hay otro procedimiento judicial con diligencias previas y, en estos momentos, figura como investigado el Ayuntamiento de Bembibre; pero cuando se produzcan las primeras declaraciones el investigado no será el Ayuntamiento".

Los portavoces de la oposición insisten en defender la legalidad de la ayuda a Embutidos Santa Cruz y el dictamen de los funcionarios municipales, que dieron luz verde a la subvención de más 170.000 euros.