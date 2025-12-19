Navidad León 2025: una celebración navideña DIY en Congosto

En Congosto, la Navidad la construyen sus vecinas. Mujeres que han dedicado y dedican semanas a crear motivos, elementos y figuras navideñas que, después, se reparten por la calles, se cuelgan de farolas, se colocan en portales o se erigen frente a iglesias y monasterios. Sí, el de San Miguel de las Dueñas es un claro ejemplo de este espíritu navideño de vecindad. Hace años que un grupo de mujeres dedica la recta final del año a dar forma a figuras con materiales reciclados. Emplean maderas, corchopán, telas, botellas de plástico y lo que tienen a mano. Empezaron con el portal de Belén y han acabado haciendo un pueblo entero en el que no falta la representación de la Feria del Ajo ni antiguos comercios ni la herrería ni la carpintería que también hubo. Este año, han incorporado la ermita.