Navidad León 2025: Ponferrada siente la Navidad

La Navidad vuelve a despertar en Ponferrada como un abrazo cálido que invita a detener el tiempo. Desde finales de noviembre hasta los primeros días de enero, la ciudad se transforma en un escenario vivo, luminoso y lleno de momentos capaces de tocar el corazón. Cada año es especial, sí, pero esta Navidad 2025-2026 llega con una fuerza nueva, con el deseo profundo de reunir a familias y amigos alrededor de la luz, la música y la ilusión.

Todo comienza en la calle Gil y Carrasco, donde el Espectáculo de Luz y Sonido enciende el espíritu navideño. No es solo una iluminación: es un sentimiento. Es mirar arriba y ver cómo miles de luces danzan al ritmo de melodías que parecen traídas de algún rincón secreto del invierno. Pasear bajo estas lámparas que vibran y se encienden al compás del sonido se convierte en un pequeño ritual, una forma de recuperar la magia que a veces olvidamos en el día a día.

La Plaza de la Encina se llena del encanto de los mercadillos navideños, donde la tradición respira en cada puesto. Aquí huele a madera, a chocolate caliente, a artesanía hecha con cariño y a ese tipo de regalos que guardan alma. Así ponferradinos y visitantes pueden pasear mientras suena música de fondo y las luces tintinean alrededor es una experiencia tan sencilla como inolvidable. Y junto a ellos, la VI Feria del Producto Navideño Artesano en la Plaza del Ayuntamiento eleva el valor de lo auténtico, de lo hecho a mano, de lo cercano. Es un homenaje al talento local y al trabajo paciente que da forma a cada pieza. Otra cita es, sin duda, el belén en el zaguán del Ayuntamiento.

La música acompaña estas semanas como una banda sonora que lo envuelve todo. El ciclo Navidad es Música regala actuaciones que llenan la ciudad de ritmos, de voces y de momentos compartidos. Se unen a ello las corales, los villancicos que resuenan en las plazas, los conciertos de la Banda de Música Ciudad de Ponferrada y las grandes citas de la Orquesta Sinfónica Cristóbal Halffter, que nos emocionan con repertorios preparados con mimo. Este año, además, la danza y el arte se abren paso con el ballet internacional de “Giselle”, que trae a Ponferrada la delicadeza del gran repertorio romántico.

También habrá el 27 de diciembre una cita importante, el Castle Fest. Una fiesta prenochevieja en la avenida del Castillo desde las 21.00 horas con Michenlo, Mike Fajardo y Albert Novo

Y es que este programa no es solo un conjunto de actividades. Es como un viaje por la emoción, la tradición, la cultura, el arte y la convivencia de una ciudad que se vuelca en hacer de estas fechas algo inolvidable.

Ponferrada se ilumina, vibra, ríe, canta, se mueve, sueña. Y nos invita a vivir una Navidad llena de momentos que permanecerán mucho después de que las luces .