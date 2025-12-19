Navidad León 2025: la magia del solsticio en Bembibre

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

El extenso programa organizado por la capital del Bierzo Alto comenzó el 5 de diciembre y no baja la persiana hasta pasado el 7 de enero. El solsticio de invierno llega con música, magia, deporte, teatro y mucha diversión. Este jueves, a las 19.00 horas, la Oscyl (Orquesta Sinfónica de Castilla y León) actúa en el Teatro Benevivere y el viernes se celebra el esperado Concierto de Navidad que ofrece la Escuela Municipal de Música “Beatriz Osorio” (20.00 horas).

La Coral Capilla de la Divina Comedia actúa el domingo 21, el martes 23 el Grupo Joven de la Ospobi (Orquesta Sinfónica de Ponferrada y El Bierzo) y el viernes 26 la Coral Polifónica Bembibrense y el 27 Solera Berciana.

La Gran Gala del Humor abre boca al espectáculo con Héctor Sansegundo el 20 de diciembre, día de estreno de la pista de hielo, abierta hasta el 7 de enero.

El festival Bembibre Vive la Magia arranca el 27 de diciembre la ilusión de todos los públicos con Max Verdié ‘El poderoso drama’ en la plaza de Santa Bárbara. El día 28 Gonza Martiní y sus ‘Artilugios’ ofrecen doble sesión en la Plazuela Alonso Villarejo (12.00) y plaza Mayor (18.00). El 29 la estrella es Celio Amino con ‘Wakatta’ en el teatro Benevivere en varias sesiones y el 30 cierra Karlus Soler ‘Ay, ay, ay’.

La jornada de los inocentes se abre a las 12.00 con la VII Carrera Navideña Villa de Bembibre con 5 euros solidarios por dorsal.

Talleres de decoración navideña, Pequechef y de impresión 3D junto a la recogida de cartas y el recorrido de Papá Noel por los barrios ambientan la Navidad. El domingo 21 se celebra la IV Papanoelada Motera Villa de Bembibre con la tradicional recogida de juguetes a favor de Cruz Roja.

La Gran Fiesta de Nochevieja se celebra el 31 de diciembre a partir de la un de la madrugada con la orquesta Solara en la carpa de la Plaza Santa Bárbara.

A partir de enero, los peques son los protagonistas con el musical ‘Peke Tube’ el 3 de enero (10 euros) y el lunes 5 la cabalgata el lunes de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, con salida desde la Estación de Renfe hasta el Pabellón Manuel Marqués Patarita. El fin de fiesta infantil con hinchables y chocolate se celebra en el Pabellón Manuel Marqués Patarita. La guinda la pone la orquesta Paréntesis en la Noche de Reyes.