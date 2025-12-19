Detenido tras robar nueve casas en Ponferrada, Talavera de la Reina, Burgos y Zamora

Detienen a un hombre que cometió nueve robos en viviendas en Talavera de la Reina (Toledo), Burgos, Ponferrada y Zamora.POLICÍA NACIONAL

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Policía Nacional detuvo a un hombre que cometió nueve robos en viviendas a las que accedía escalando por patios interiores en Talavera de la Reina (Toledo), Burgos, Ponferrada (León) y Zamora.

El ladrón aprovechaba la ausencia de los propietarios de las viviendas y escalaba “con gran destreza y habilidad” por los canalones de los patios interiores hasta llegar a una ventana, que rompía para entrar en la vivienda y sustraer joyas, décimos de lotería y dinero, principalmente.

Posteriormente, vendía las joyas sustraídas en establecimientos de compraventa de oro de varias ciudades para desprenderse de ellas y dificultar el trabajo policial,. Además de obtener cuantiosos beneficios económicos.

La investigación iniciada en Zamora se coordinó con varias unidades de la Policía Nacional de las localidades afectadas. Finalmente, los agentes localizaron al ladrón en Salamanca, establecieron un dispositivo para su detención que contó con investigadores de Zamora y de Comisaría de Talavera de la Reina.

En el momento de su detención, llevaba consigo dinero en efectivo y varios efectos procedentes de los robos.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia en Salamanca, que decretó su inmediato ingreso en el Centro Penitencia de Topas (Salamanca).