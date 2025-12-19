Fabero exige a la Junta que reabra la oficina del Ecyl

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Fabero ha denunciado el cierre de la oficina del Ecyl y del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en su municipio y exige a la Junta de Castilla y León su «inmediata» reapertura. «Está causando un gran trastorno a los ciudadanos de la comarca y al medio rural, con menos cursos, pérdida de servicios públicos y obligándolos a desplazarse a otras oficinas», aseguró el equipo de gobierno, que ya ha dado cuenta de la situación a los sindicatos CC OO y UGT para «pedirles colaboración y ayuda», ya que esta medida «tiene una repercusión directa sobre los trabajadores, tanto en activo como en desempleo».

CC OO ya se ha pronunciado públicamente y considera el cierre del Ecyl en Fabero «un nuevo golpe a las comarcas mineras» que «contradice frontalmente el discurso institucional sobre la recuperación del empleo, la Transición Justa y la lucha contra la despoblación; y vuelve a situar a Fabero y su entorno en una posición de abandono».

Desde el Ayuntamiento también han puesto de relieve el «gran inconveniente» que supone para las empresas y para a propia administración local, «ya que en esta época están saliendo ofertas de empleo».

El sindicato denunciante lamenta que implicará la pérdida de cursos, que se concentrarán en Villablino y Ponferrada, «dificultando el acceso a la formación y a las políticas activas de empleo para las personas desempleadas de la zona. Una situación que afectará especialmente a colectivos ya castigados por el paro y la precariedad, como las personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 y 55 años y jóvenes, mayoritarios en el territorio».

Fuentes de la Junta de Castilla y León no han tardado en dar respuesta a esta denuncia y aseguran que el cierre «es temporal», en la medida en que se está buscando personal para atender la oficina del Ecyl de Fabero.