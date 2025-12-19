Navidad León 2025: la luz de la gente hace la Navidad en Toral

El Ayuntamiento de Toral de los Vados ha pensado en una Navidad para todos y bajo esa premisa ha elaborado un programa de actividades con el que quiere premiar a sus vecinos por hacer pueblo día a día. «La Navidad es un momento perfecto para recordar que el verdadero valor de un pueblo reside en su gente», asegura el alcalde, Alberto Quiroga, en el encabezado de su saludo navideño.

Con la visita que Papa Noel hizo a las niñas y niños del colegio y la guardería municipales empezó la fiesta en Toral. Una celebración cargada de cosas que hacer y ver y que incluye mercadillo navideño, circo, talleres, hinchables para los más pequeños, un concurso de decoración de fachadas y balcones, magia, deportes y, por supuesto belenes. También una pista de hielo de acceso gratuito que abrirá desde mañana y hasta el día 5 de enero, en horario de 17.00 a 20.00 horas, salvo los días de Navidad y Año Nuevo.

Comerciantes locales, asociaciones y artesanos darán forma al Mercadillo Navideño en la avenida Santalla de Oscos este fin de semana. El sábado, estará abierto de 17.00 a 20.00 horas y domingo, de 10.00 a 14.00 horas. Lo siguiente en el calendario navideño de Toral de los Vados será el parque ‘Saltando en Navidad’ que se desplegará en el pabellón deportivos. Con hinchables y juegos para el público infantil y de acceso gratuito, tendrá lugar el martes 23 entre las 16.30 y las 20.00 horas.

Un taller de galletas que ya ha acotado el aforo será el primero de la programación, el día 26 en el Centro de Participación Ciudadana Frank Caldeiro. Y al día siguiente, habrá circo y muchas sorpresas en el mismo espacio, a partir de las 17.30 horas. Esta también es una actividad sin coste para los asistentes.

La San Silvestre de Toral de los Vados será el domingo 28, con salida a las 11.00 desde el aparcamiento de las piscinas municipales y llegada al mismo lugar. De dificultad baja y, por lo tanto, apta para todas las edades, la carrera navideña finalizará con una gran chocolatada.

Los días 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero tendrá lugar el resto de talleres. Todos el Centro de Participación Ciudadana. Son de adornos de Navidad, de las aplicaciones Canva y Genially, de fotografía y de velas navideñas.

La magia de Carlos Adriano aligerará el inicio de año, el 3 de enero en el Frank Caldeiro y el programa llegará a su punto álgido con la cabalgata de los Reyes Magos, el lunes 5 de enero a las 18.00 horas.