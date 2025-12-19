Navidad León 2025: Toreno ha activado el ‘Modo Navidad’

El Ayuntamiento de Toreno, como dicen sus autoridades municipales en el programa festivo de estos días, tiene activado este mes y los comienzos de enero el «Modo Navidad». Y no es para menos, dado que ha elaborado un amplio programa de actividades coincidentes con estas fechas festivas de reencuentros y disfrute con la familia y los amigos.

El programa de actividades está pensado por parte del equipo de gobierno que dirige el alcalde Vicente Mirón para satisfacer a la inmensa mayoría de sus conciudadanos.

Este año, la iluminación navideña está muy cuidada y destaca por ejemplo el gran interés despertado por el trabajo hecho por los vecinos en el pueblo de Librán, donde merece la pena acudir a ver un pueblo de postal navideña, como es el de Librán. Junto a esta localidad con raíz y carácter minero y ganadero de montaña, muchos son también los vecinos que se han sumado a esta corriente de dar alegría a su calle, a su barrio, a su localidad con las luces navideñas led y otros adornos.

Pero en el Ayuntamiento de Toreno ya han puesto en marcha otras actividades, como el taller de lengua de signos, el tradicional Mercadillo Navideño que se celebró este mes de diciembre en Matarrosa del Sil y el día 28 en Toreno). También está el denominado Noel Camp, la San Silvestre (el 26 de diciembre en Matarrosa del Sil y al día siguiente en Toreno)

Habrá igualmente otras iniciativas de ambientación cultural, turística y festiva. Basta con citar el circo, el teatro en la Casa de la Cultura de Toreno (Bule-Bule y Anacleto se divorcia), la música a la luz de la velas, las campanadas de fin de año, la cabalgata de los Reyes en enero y su visita a los distintos pueblos del municipio. Todo pensado para que disfruten los más pequeños de la casa, los jóvenes y los mayores.

Como es sabido, Toreno tiene sangre minera y por eso cabe decir que en este mes de diciembre, todo arrancó o comenzaba con la celebración de la festividad de Santa Bárbara, la patrona de los mineros, aquel jueves 4 de diciembre, y que continuó con varias actividades que siguen en Matarrosa del Sil, Tombrio o Librán.